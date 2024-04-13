同學會後看上嫂子！9年嘿咻180次 他慘被警校好友綠了

基隆地院（圖）認為，盧員與張妻發生婚外情時間長達9年餘，已侵害張員配偶權，須賠償張員45萬元精神慰撫金。（記者林嘉東攝）

2024/04/13 17:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓警員發現結褵16年的髮妻出軌，對象竟是自己同窗好友、盧姓同袍，時間長達9年餘，憤而提告求償200萬元精神慰撫金；盧員抗辯個人性自主權優於婚姻，並未侵犯張員配偶權。但基隆地院認為，盧員與張妻發生婚外情時間長達9年餘，嚴重破壞張員婚姻生活圓滿，已侵害張員配偶權，判盧員敗訴，須賠償張員45萬元精神慰撫金。

判決指出，張姓警員與楊姓妻子2008年結婚後，育有2名子女，去年從子女口中，得知他的同窗好友、盧姓同袍在2001年間警校同學會聚餐中，結識他的妻子後，到他住處、旅館，與妻子發生多次性行為。

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張員指控，盧員認識妻子後，每月以返回新北三重區老家，或與上班為由，與妻子發生性行為20次，累計9年1個月間，共發生180次性行為；盧員與妻子做愛時，還會用手機錄下做愛過程影片留念，甚至要求妻子跟他離婚，遂提告向盧員求償200萬元精神慰撫金。

法院審理時，盧員坦承偷吃張妻，但主張憲法保護個人性自主權優於婚姻，他並未侵害張員配偶權，不須對張員負損害賠償責任。

基隆地院法官認為，盧員張妻交往、發生性關係長達9年1個月，嚴重破壞張員家庭生活圓滿，違背善良風俗，已侵害張員配偶權，判盧員要賠償張員45萬元精神慰撫金。

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