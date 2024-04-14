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世界最毒螃蟹繡花脊熟若蟹 現身澎湖鐵線內海域

毒王之王現身，世界最毒螃蟹繡花脊熟若蟹在澎湖鐵線海域發現。（甘翠玲提供）

毒王之王現身，世界最毒螃蟹繡花脊熟若蟹在澎湖鐵線海域發現。（甘翠玲提供）

2024/04/14 15:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼螃蟹第二毒的銅鑄熟若蟹、章魚第一毒的藍環章魚之後，有毒王之王稱號的「繡花脊熟若蟹」，竟也現身澎湖馬公鐵線內海潮間帶，體內毒素可以毒死45000隻老鼠，或是400至500名成年人，是目前世界上已知最毒的螃蟹，嚇得潮間帶採集海菜的婦女不敢靠近，眼睜睜看見牠消失。

繡花脊熟若蟹毒素存在肌肉、內臟中，即使加熱烹煮也無法破壞，若不小心吃上一口，恐怕就得「上天堂」，目擊者嚇到不敢靠近，只敢目視螃蟹離開，呼籲民眾千萬不要隨意食用不明漁獲。

根據維基百科記載，繡花脊熟若蟹生活環境為海水，常在低潮線至水深30米的岩石底或珊瑚礁叢活動，萬一在潮間帶遇到，不必太過擔心，牠的毒素只藏在肌肉或內臟等組織中，被夾傷不會中毒，不過萬一誤食，牠體內含有的毒素可毒死400到500名成年人，且毒素無法透過加熱方式分解。

由於先前湖西龍門居民，在陸地上發現銅鑄熟若蟹，雖然也是毒蟹，但毒性不像繡花脊熟若蟹強，繡花脊若蟹號稱世界第一毒螃蟹，同一時間最毒章魚藍環章魚，也現身在漁獲中，成為龍門國小師生戶外教學最佳教材範本，2天內3大毒物現身澎湖，究竟是巧合，還是海洋生態出了問題，都有待進一步調查才能釐清，但不熟悉的海洋生物，不要急於烹煮入口，避免發生危險。

排名第二毒的銅鑄熟若蟹，與毒王繡花脊熟若蟹毒性相比小巫見大巫。（記者劉禹慶攝）

排名第二毒的銅鑄熟若蟹，與毒王繡花脊熟若蟹毒性相比小巫見大巫。（記者劉禹慶攝）

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