想仿照神鬼交鋒情節騙人 金髮男買飲料栽了

2019-03-15 09:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕賊星該敗！26歲張姓男慣竊留著一頭金髮，他仿照電影神鬼交鋒情節，走進市區一間西點麵包店，佯稱是隔壁運動用品店店員，向麵包店員裝熟，稱自己沒帶車錢，成功從對方身上騙走500元，日前又在他處偷取腳踏車，得手走進超商買飲料慶功時，一頭金髮卻引來隔壁也在買飲料員警的注意，立刻通報警網將他逮捕，帶回偵辦。

警方指出，張男頂著一頭金捲髮，今年初他鎖定市區一間西點麵包店，走進店內向店員謊稱自己是隔壁運動用品店員，不斷向店員裝熟，天南地北隨便聊，取得對方信任後，以錢包沒帶出門，想借錢搭車為由，成功從麵包店員身上騙走500元車錢，隨後逃逸。

之後，該名麵包店員走進隔壁運動用品店，要求張男還款時，發現整間運動用品店根本沒有店員留金髮，才驚覺遭詐，向警方報案。

警方指出，張男於今年1月中旬在路上看見一輛帥氣的腳踏車，便將其竊取使用，在市區亂竄，腳踏車主氣炸，甚至自己扮演柯南，主動探訪提供警方轄內金髮男子相片做比對，仍無所獲。

警方獲報後，承辦人邱姓員警連續調閱多日監器，正苦思偵辦方向，日前下班後到超商買飲料，剛好隔壁就有名金髮男子也在選飲料，便上前尾隨觀察，發現該名男子走進一間藥局，一樣向藥局人員裝熟，想如法炮製向對方借車錢，發現行為與張男相似，立刻通報警網上前盤查，一確認是張男就將其逮捕，訊後依詐欺罪、竊盜罪嫌法辦。

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