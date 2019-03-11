分期買教材發現網路可下載拒付錢 書商怒告

2019-03-11 13:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子2015年9月10日在夜市分36期向某親子教育特約商購買教材，購買數位教材，返家後卻發現，教材在網路上就能下載，拒絕付費。書商發現張男未依約繳款，對他提出詐欺告訴。張男稱曾與特約商協商，只購買開封書籍，但對方卻全寄出，否認詐欺。書商事後收到特約商的款項後，撤回告訴，檢察官予以張男不起訴處分。

張男向檢察官表示，當時在夜市確實有購買該批書籍，但隔了3個禮拜妻子向鄰居炫耀該課程時，反被譏笑，因為該教材在網路上就能下載，根本不用花錢；所以有跟特約商說只要付前3本的書錢，結果對方直接寄來12本，還說已經賣給他了，但本來在夜市內協議，就是要買幾本就幾本。

書商在偵訊時向檢察官表示，有和特約商協商過，如果他們與客戶有糾紛，必須由他們負責，因遲遲未收到款項，才會對訂購人提告，後來有收到特約商的款項，決定撤回對張男的告訴。

檢察官偵訊後，認為書商已經撤回告訴，罪證不足，予以張男不起訴處分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/