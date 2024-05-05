父曾任鄉長 兒也是警察／從警35年涉詐 千萬退休金飛了

彰化縣員警凃信仲淪為詐騙集團車手，他的家世不錯，其父親曾任彰化縣某鄉鎮的鄉長，兒子目前也在警界服務。（取自臉書）

2024/05/05 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣員警凃信仲淪為詐騙集團車手，獲利一萬七千元，卻遭判刑二年九月，若最後依此定讞，將從執法者淪為坐監的囚犯；不僅如此，他還被彰化縣警局免職，經查凃男已從警三十五年，符合月退休金申請資格，結果獲利區區萬餘元，原本的上千萬元退休金全飛了，還賠上聲譽。

已符合月退申請資格

據指出，凃男平時上下班正常，經濟狀況穩定，生活也不特別奢華，薪資沒有因為積欠債務遭扣款，卻只因為被詐騙集團騙走一百多萬元，就受引誘加入詐團「想賺回來」，一念之差而因小失大，令人欷歔。

請繼續往下閱讀...

雙手上銬…悔之晚矣

此外，據知凃男家世不錯，其父親曾任彰化縣某鄉鎮的鄉長，兒子目前也在警界服務，投資虛擬貨幣遭詐後，為了急於討回損失淪為罪犯，直到雙手上銬，才發現鑄下大錯，後悔已來不及。

警界人士表示，凃男本來在彰化縣警局交通隊擔任警務佐，已年滿五十五歲，加上從警年資三十五年，符合「月退」資格，若非此次犯案遭免職，每月退休金可領取六萬多元，以近年台灣男性平均壽命來看，可領超過一千萬元。

彰化縣警局指出，如今凃員觸犯刑案遭免職，無法辦理退休，連帶月退俸全部泡湯，僅剩之前月繳的退撫基金與公保不受影響，粗估可請領退撫基金約一七○萬元、公保約一九○萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法