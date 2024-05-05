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未履行與母同住到終老承諾／兒有奉養 仍判吐還708萬

新北地院法官判定陳婦的長子確有未履行「附有負擔之贈與」情形，判賠七○八萬元。（資料照）

新北地院法官判定陳婦的長子確有未履行「附有負擔之贈與」情形，判賠七○八萬元。（資料照）

2024/05/05 05:30

同住到終老 就贈北投房產

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓婦人廿多年前向兩名兒子提議：「若有人願意與我同住到我終老，就會贈與北市北投區房產。」陳婦長子同意；多年後，陳婦提起民事訴訟指控，長子受贈後把房產賣了，多年未同住，甚至她中風後，也未接她回家，訴請撤銷贈與，並給付房產當年價值七○八萬餘元，新北地院法官判定陳婦的長子確有未履行「附有負擔之贈與」情形，判賠七○八萬元。

長子同意 15年後賣屋換屋

陳婦是在二○○二年間，向長子及次子提議：「兩人中若是有人願意與我同住到終老，願意將房產贈與該人；受贈者須以不動產向銀行貸款兩百五十萬元，給不願意和我同住的人。」

不准弟進屋 媽傷心搬離

陳婦指出，次子因考量長期當兵，作息與生活習慣不同而未同意，長子接受贈與方案，她才以假交易方式將房產過戶到他名下；怎料，長子十五年後竟把房產賣了，將價金用以在板橋購新屋自住，雖短暫讓她入住，卻要次子不能進屋、只能約在外面見面，她因不願受限，住了兩天就搬離、投靠其他親人。

中風出院 長子不願同住

陳婦傷心不已，在日記寫：「記得他曾經說要跟我住到老，現在不知什麼時候去板橋訂了房子，頭期款給三百萬，一千多萬要靠我的房子賣掉才能解決，不給他賣也不行，只好忍下來…不要再跟他搞不清了。」後來陳婦中風經治療出院後，長子仍不願接她回家同住照顧，因此提訴。

陳婦長子則主張，母親搬家後因不適應新居，自行遷至陽明山與小舅及阿姨同住，兩人實際上同住長達廿五餘年，後來母親中風，因考量年歲已大，需專業護理照顧，經篩選後決定讓她入住長照中心，即使未同住，仍有給付扶養費。

法官判返還當初售屋金

法官依證人的證詞及相關證據判定，雙方確實存在「附有負擔之贈與契約」，雖陳婦長子稱兩人同住廿五年，但他在二○一九年安排陳婦入住長照中心後，即未同住，加上他自承沒給弟弟兩百五十萬元，因此判陳婦勝訴。

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