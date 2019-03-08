赴港拿中國假身分證 男鯊魚返台狂盜刷下場是…

2019-03-08 23:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市林姓男子2017年到香港，取得一張名為「李偉」的中國假身分證，及4張偽造信用卡，再與綽號「阿草」的不詳男人搭機返台，假冒是中國觀光客，短短3小時在台中市狂刷約20萬元商品，檢警懷疑他是國際盜刷詐騙集團成員，林男則聲稱自己在香港被搭訕，無意間取得偽造的信用卡，沒有加入犯罪集團，法院依加重詐欺罪判刑2年。

判決書指出，大學肄業的林男在工廠任職，2017年3月5日到香港，把照片交給年籍不詳男子，取得貼了他大頭照的的偽造中國身分證，以及偽造的中國光大銀行等信用卡4張，與綽號「阿草」的不詳男子同月11日一起回台，14日傍晚就到台中市狂刷。

兩人到一中商圈，林男假冒中國遊客「李偉」，買iPhone 7的蘋果廠牌手機，不料，可能是偽造信用卡品質差，3萬2900元的消費無法連線授權，林男與「阿草」趕緊離去。接著到兩家服飾店刷卡買衣服、牛仔褲，刷了7萬餘元；再奔赴台灣大道的一間店家，狂刷7萬多元買2個行李箱，晚上8點左右轉赴逢甲商圈買iPhone 7，銀行察覺有異，緊急聯繫手機門市，店長轉報警方逮捕林男，「阿草」趁隙逃逸。

林男刷了約20萬元，其中，兩筆各3萬餘元手機沒成功，其餘14萬餘元得逞。檢警懷疑他加入國際盜刷詐欺集團，林男負責盜刷，「阿草」負責銷贓，林男聲稱他在香港旺角一家餐廳被一名中年男人搭訕，問他「對信用卡是否有興趣？」林男承認把照片交給對方，讓對方偽造中國身分證，也承認假冒中國客盜刷，但他否認加入犯罪集團。

台中地院認為，林男是詐欺集團的重要成員，觸犯加重詐欺罪，判處徒刑2年，林男上訴二審，台中高分院見解與一審相同而駁回，可再上訴。

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