被盜刷報警！得知嫩妹幹的他秒後悔：早知就不告了

2019-02-20 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名徐姓男子，去年信用卡被盜刷，報警處理，出庭後發現嫌犯竟是認識的李姓女子，後悔地說，「早知道是李女就不告了」。

據《蘋果》報導，50多歲的徐男去年信用卡被盜刷，損失超過8萬元，徐男報案後，檢警循線逮到李女，徐男到了開庭當天，在法庭上赫然得知嫌犯竟然是原本就認識的20多歲李女而驚訝不已，立刻表態他一直都相當照顧李女，並對提告感到後悔，當場說，若知道是李女做的，就不會提告了，瞬間不願追究此事。

2018年10月，徐男帶李女去台北玩，抵達台北後，李女藉機利用空檔盜刷徐男信用卡購買2隻iPhone，李女盜刷完前往旅館找徐男，徐男疑惑地詢問李女，明明信用卡在皮夾中，怎麼會收到信用卡消費簡訊通知？李女謊稱只是詐騙簡訊，徐男便沒搭理簡訊通知，後來徐男收到帳單才發現被盜刷的事實。

李女到案辯稱，這是一名叫「阿鐵」的男性友人，以4千元為酬勞要她刷的，她不曉得信用卡是誰的，雖然徐男在法庭上說，不願追究李女的責任，不過檢方認為，李女到案後不但沒有認罪又沒告知阿鐵身分，根本是狡辯之詞，將她依照詐欺罪起訴。

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