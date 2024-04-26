美太空軍高層示警：中國快速提升太空能力 直接瞄準台灣

美國太空軍第1太空作戰中隊指揮官索普中校（Galen Thorp，左）說，中國透過太空取得的能力可用於「直接瞄準台灣」。（擷取自美國太空軍官網）

2024/04/26 00:04

〔中央社〕美國太空軍高層近日在倫敦表示，中國近年迅速發展衛星和反衛星能力，企圖透過太空擴張軍力投射範圍，包括在印太區域瞄準美國及其盟友的戰艦和其他目標，並直接打擊台灣。

美國太空軍（USSF）第1太空作戰中隊指揮官索普中校（Galen Thorp）說，中國透過太空取得的能力可用於「直接瞄準台灣（to target Taiwan directly）」。中國能運用的武器及其利用太空的方式，意味美國介入衝突將較以往更具挑戰性。

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美國太空司令部（US Space Command）司令懷庭（Stephen Whiting）坦言，中國的太空能力發展速度令人驚嘆（breathtaking），包括發展一系列反太空（counter-space）能力和武器。

反太空作戰涵蓋干擾全球定位系統（GPS）訊號、以及透過在太空引爆飛彈或以其他方式摧毀衛星等。

懷庭說，中國已可藉太空能力之助，提升其地面部隊的打擊範圍、精準度及致命力。

此外，近6年來，在地球軌道運行的中國情蒐、監控與偵察衛星數量暴增3倍，達350個。中國也快速建構「軍民兩用」太空監測系統，尤其著重監測海面動態。

美國太空軍部分高層及指揮官本週在倫敦參加一場太空軍力及科技相關會議，並在美國駐英大使館發表談話。

英國媒體報導，美國太空軍第75情監偵中隊指揮官安德森中校（Travis Anderson）說，新的「間諜衛星」讓中國可較以往既廣且深地觀察印太區域、搜尋美國及其盟友的艦艇，並提高對敵方地面部隊的瞄準能力。

太空軍另一位指揮官亞格拉沃上校（Raj Agrawal）示警，中國已清楚展現意圖，要透過太空投射軍力，且針對位於數千公里外、超越地球曲線的目標，中方的打擊精準度值得各界提高警戒。

除了提升情監偵及打擊能力，在倫敦出席活動的美方將領及指揮官指出，中國正利用太空發展新的飛彈科技，以從距離更遠的地點、更精準地擊中敵方目標。由於可避免受空氣阻力影響，在太空運行的飛彈能飛越更長距離。

此外，美方示警，共軍近日新成立兵種「信息支援部隊」，恐進一步強化中國的太空能力，改變網路、資訊、後勤及太空行動的運作方式。

懷庭指出，這將進一步提高太空、資訊和網路作戰的重要性。

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