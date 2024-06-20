國際急診醫學會議在台登場 賴清德：打造健康台灣造福世界

賴清德總統20日出席「第23屆國際急診醫學會議（ICEM 2024）開幕典禮」。（記者張嘉明攝）

2024/06/20 13:24

〔記者林惠琴／台北報導〕國際急診醫學會議（ICEM）大會今（20日）在台登場，身為國內首位醫師總統的賴清德也與會強調，新政府的目標就是打造「健康台灣」，增進全民健康，造福全世界，並呼籲「請大家支持台灣參與世界衛生組織，讓台灣為全球公衛體系做出更多貢獻」。

賴清德指出，今年的ICEM適逢台灣急診醫學會成立30週年，感謝ICEM 2024主席黃集仁、台灣急診醫學會理事長許建清等人，爭取全球急診醫學的國際性會議來到台灣，積極拓展國民外交，也讓全世界看到台灣在急診醫學領域的發展和貢獻。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，相信與會者和他都有共同的信念—「健康是基本人權」，也都相信為了落實這項基本人權，每一位急診人都是不可或缺的力量。過去，他從事臨床醫學工作，深刻理解緊急醫療是醫院的第一線，也是搶救病患生命的最後一道防線，尤其是在COVID-19疫情期間，更可以看到急診人快速反應、互相支援，全力守護人民的健康。

賴清德提到，今年ICEM主題是「急診醫學的本土化」，並且希望透過臨床、公共衛生、智慧化等策略，縮小全球急診醫學的發展差距。在台灣，從開發先進的創傷照護系統到實施先進的災難應變策略，在急診醫學方面，取得了重大進展，並致力於培訓高技能的緊急醫療專業人員，以及開發最先進的醫療基礎設施。

賴清德指出，「健康台灣」代表著更蓬勃發展的醫療產業、更優質多元的醫療服務。不論是過去、現在或未來，台灣都有許多醫療發展成果，能夠與世界交流合作，「我們從緊急醫療著手，一起為世界做出貢獻」。

賴清德並提到，國際急診醫學聯合會（IFEM）一直有個願景，就是希望打造每個人都能獲得「高品質緊急醫療服務」的世界。他強調，全球防疫網是全世界每一個國家都應該共同參與，少了任何一個國家，對全球都不利，呼籲「請大家支持台灣參與世界衛生組織，讓台灣為全球公衛體系做出更多貢獻」。

ICEM將於6月19日至23日在台北國際議中心舉行，來自超過60個國家、多達3000位世界各地的重量級學者專家與會。此次大會是全球急診醫學的國際性學術會議，旨在讓國際專家了解台灣在急診醫學領域的努力成果，並提升台灣作為專業國際會議舉辦國的形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法