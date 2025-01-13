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    學界罷免「傅崐萁們」 上架60小時破2000人連署

    學界罷免「傅崐萁們」上架60小時破2000人連署。（圖擷自網路）

    學界罷免「傅崐萁們」上架60小時破2000人連署。（圖擷自網路）

    2025/01/13 12:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學界發起的「台灣公民罷免傅崐萁們」連署廣獲迴響，上架60小時參連署人數衝破2000人，連署人數快速增加，連署系統後台因須手動操作核實，一度不得不暫時關閉8小時，學界熱烈發聲向國會藍白立委破壞台灣民主說「NO」。

    立院修法亂象近來令不少人反感，學界日前開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！中台灣教授協會憂心立法院近來修法過程中，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，不僅破壞民主憲政體制、阻礙民生法案的推動，弱化台灣的優勢，還強化中國併吞台灣的可能性，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，號召全國大學教師及教育專業人士參與。

    連署上架不到60小時逾2000名學界人士參與，且持續快速上升，連署後台志工表示，連署系統後台必須手動操作，志工趕不及踴躍連署的速度，除不眠不休的運作、核實、連繫不詳名單外，不得已還短暫的關閉了8小時，以追趕連署的速度。

    志工透露，看到有那麼多老師有勇氣具名連署，感到責任深重，我們就有義務盡可能在3小時內就讓連署人看到，不能辜負連署人的勇氣；然而也有一些連署資料不全，必須再次向連署人確認才可以放上名單中，否則會有爭議，因此，若有一些被誤判而尚未列入的連署人，再詳實資料填寫一次即可。

    有學界人士透露，學界很多老師都有升等壓力，但這次卻無畏可能未來遭受打壓，無所畏懼的具名，學界勇敢站出來，顯示「傅崐萁們」引爆了多大的民怨，才會讓2000多名教師具名連署。

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