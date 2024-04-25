不只日本！AUKUS擬擴大「第二支柱」陣容 聯手反制中國

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）今年擴大「第二支柱」陣容，除日本外，還考慮納入其他國家。（路透資料照）

2024/04/25 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕負責軍備控制和國際安全的美國國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）表示，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）旨在加強區域穩定，而非挑起軍備競賽或核擴散。她還透露，作為AUKUS「第二支柱」的先進能力領域夥伴國家，考慮與第一批日本以外的國家展開合作。

綜合《自由亞洲電台》（RFA）等外媒報導，繼美英澳防長月初宣布允許日本加入AUKUS中的「第二支柱」後，此舉意在擴大合作範圍以抗衡中國。詹金斯在22日的線上記者會上表示「年內將與候選國家諮詢」，她未提及國名，但加拿大和紐西蘭傳已表達參與意願。

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詹金斯表示，美英澳三國就新的夥伴國家甄選「已確定原則」，顧及到周邊國家對軍擴的擔憂，「重要的是慎重推進」。她在媒體簡報會上指出，AUKUS協議的目的，是因應中國在印太地區日益增長的軍事力量和影響力，而非製造問題。她強調，澳洲透過AUKUS協議獲得核動力攻擊潛艦，並不意味著澳洲將成為核武國家。

詹金斯表示，AUKUS三國將持續與國際原子能總署（IAEA）合作，確保在合作過程中遵守最高核不擴散標準。她並澄清，與日本開始合作的時間尚未決定，而作為AUKUS「第一支柱」的核潛艦部署和開發，今後也僅限於美英澳，不會推進與他國的合作。

美英澳防長在8日的聯合聲明中宣布，關於AUKUS「第二支柱」的高超音速武器和人工智慧（AI）的共同開發，「正在探討與日本合作」。日本首相岸田文雄與美國總統拜登10日華盛頓會談之際也確認了將合作推進。

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