一字之差「假網紅」混淆店家募款 警迅速查辦「面具人」

2019-03-09 12:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲袁姓男子，假藉是網紅團體「上班不要看」的 「庫柏」，先打電話向潮牌店誆稱要拍公益短片，再指說要募善心捐款，趁機詐財。袁男被警逮獲，狡辯稱他是『上班「就」要看』，並堅稱募得款項已捐給流浪漢，警方先依法送辦，並追查善款流向。

位在台北市萬華西寧南路的某潮牌服飾店，是2月26日下午，鄭姓業者先接到自稱是網紅團體「上班不要看」的團隊，表示想借位拍攝公益短片，希望店方能夠提供場地。隨後，就出現一名臉戴白色面具，自稱為是網紅團體成員「庫柏」的男子。

對方拍錄期間，「假庫柏」又遊說鄭姓業者，表示大家應該一起作公益，鄭某不疑有詐，當場捐款2500元善款。

不過，鄭某事後仍覺得不妥，透過臉書社團向「上班不要看」查證，對方表示並無此「庫柏」成員，及相關勸募活動，雙方才共同驚覺遭受冒名和詐騙。

北市警萬華分局漢中街派出所據報，根據街頭錄影畫面蒐證，迅速查出為袁姓男子，將他逮捕到案。

警訊中，袁男供稱是因網紅團體「上班不要看」很有知名度，他才選定網路曝光率較高的潮牌服飾店，再以『上班「就」要看』的名字，向店家徵詢拍攝公益活動影片募款。

由於袁男對於所募得款項交代不清，又供說已將部分捐款贈予路上街友，對此警方已依涉嫌詐欺罪調查，確認事證後將移送法辦。

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