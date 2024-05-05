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驚！彰化警淪詐騙車手

彰化員警凃信仲（左圖，取自臉書）遭詐騙百萬，沒想到他反加入詐騙集團，被判刑2年9月，彰化縣警局（大圖，資料照）將他記2大過免職。

彰化員警凃信仲（左圖，取自臉書）遭詐騙百萬，沒想到他反加入詐騙集團，被判刑2年9月，彰化縣警局（大圖，資料照）將他記2大過免職。

2024/05/05 05:30

投資被騙遭吸收 提供4本帳簿 獲1萬7千報酬 遭判2年9月 免職

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警局員警凃信仲，網路投資虛擬貨幣時遇上詐騙集團，被騙走上百萬元後，竟不思如何追查瓦解詐團，反而被同一詐團吸收，不但提供自己的四本帳簿，還擔任取款車手，有九名被害人遭詐一四八萬元，凃員獲得一萬七千元報酬後被查獲。

投資虛幣被騙走上百萬

彰化地院審理時，他坦承犯行，與被害人達成和解賠償，但他身為警務人員，知法犯法，法官仍依共同詐欺取財罪將他判刑二年九月。凃員也被彰化縣警局記兩大過免職。

加入詐團 害９人也受害

判決指出，凃信仲（五十五歲）二○二二年誤信假投資詐團話術，在「蘇格蘭銀行經理」、「DR.KHUNG CHAN CHEE」（綽號老總）誘騙下投資虛擬貨幣，遭詐騙上百萬元。

同年七月該集團邀請他加入，宣稱可以一起賺錢，凃男先提供自己的四本金融帳戶給詐團使用，其後又擔任取款車手，負責領錢交給上手楊姓男子（已死亡），楊再將錢兌換成美金轉帳至國外，製造資金斷點。

結果有吳姓女子等九人遭詐，匯款到凃的帳戶，凃用提款卡領出七十萬五千元交給上手，還有七十七萬多元未領出就被逮捕；警方一查，凃員竟是「自己人」，仍將他移送法辦。

警追查 逮到自己人

法官審理認為，凃男擔任警察人員，對現今詐騙猖獗狀況非常清楚，明知詐團危害民眾甚鉅，仍貪圖利慾，提供帳戶轉帳並擔任車手提款，成為詐團共犯；但法官念其坦承犯行，與被害者達成和解賠償，所犯九件共同詐欺取財罪各判刑一年二月至一年七月不等，合併執行二年九月。

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