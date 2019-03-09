誆「一年帶你住帝寶」害兒輕生 母向女騙子求償扶養費

2019-03-09 18:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕19歲張姓女子在臉書貼文「一年內帶你入住帝寶」，謊稱透過直銷投資可獲取暴利，22歲李姓保全信以為真，張女介紹顏姓地下錢莊業者給李男認識，李男將家中房產抵押借款投資，不但250萬元全被張女騙走，房產也被顏男過戶，最後選擇走上絕路。一審去年底依詐欺取財罪判張女徒刑1年，房產已歸還李母；李母痛失經濟依靠，向張女、顏男等人求償扶養費等1150萬餘元，新北地院認為張女、顏男所犯並非侵害李男生命之罪，駁回李母請求，可抗告。

李母提訟主張，兒子涉世未深，因被張女、顏男所騙而自殺身亡，使她被兒子扶養餘生的權利遭到侵害，因此求償1150萬餘元。

法官認為，張女、顏男罪行非直接侵害李男生命、身體之罪，縱李母可依法提出此民事訴訟，但不得於此件刑事附帶民事訴訟程序中，一併請求受扶養權利喪失損害及非財產上的損失，於法不合，因此裁定駁回。

判決指出，前年1月6日起，張女在臉書貼文聲稱，「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、一年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎」，為取信網友，還PO出手持厚厚一疊千元大鈔及與名車合照，營造奢華生活假象。

月薪僅有2萬多元的李男，前年7月看到張女臉書宣傳後，主動與張女聯絡，張女看他好騙，介紹他認識顏男，慫恿他將亡父留下的房產辦理抵押借款，並簽立550萬元本票，每月還得負擔8％高額利息，但最後李男只拿到250萬元，取款當日就轉交給張女用於投資。

前年8、9月，李男前後付給顏男20萬元利息，重利壓得他喘不過氣，顏男偽造不動產買賣契約書，與李男虛偽簽約以700萬元買下李家房產，並虛偽登記李男當日另收受150萬元現金，聲稱只要李男還清250萬元，房子便不會過戶，契約書只是擔保；但前年11月，李男卻收到代書簡訊通知，抵押房子將正辦理過戶給顏男，李男自責不敢告訴家人，心情低落，翌日便簡訊留下遺書，在住處以電線上吊身亡。前年11月底，李母對顏男提出民事訴訟，顏男竟出示偽造不動產買賣契約書，謊稱已支付李男700萬元，檢警清查李男手機通聯紀錄，追出李男是因被詐騙而輕生，去年2月將顏男拘提到案始未得逞。

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