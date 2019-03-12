修圖軟體偽造匯款單騙過旅行社 女攜2子爽飛香港4日遊

2019-03-12 23:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕36歲鍾姓女子在旅展購買香港4日自由行，打算和4名朋友一起出遊，她在展場先刷卡繳交3萬2000元訂金，剩餘尾款7萬8400元，跟友人收款後遲遲未付給旅行社，出發前1日旅行社催款，鍾女竟透過修圖軟體變造匯款單，致使旅行社信為為真，讓她們飛去香港，事後旅行社發現受騙，追討尾款遭拖延，憤而提告，新北地檢署依涉犯詐欺取財、偽造文書起訴鍾女。

起訴指出，鍾女打算暑假帶2個小孩跟4名友人去香港遊玩，前年5月，鍾女在旅展向旅行社徐姓業務購買同年7月16日出發的香港4日自由行，總計費用11萬400元，鍾女先刷卡付了3萬2000元訂金，事後再向4名友人收取7萬8400元旅遊費用，卻沒將錢給旅行社，出發前1天，旅行社仍未收到7萬8400元尾款，鍾女竟以美圖秀秀軟體，變造了5萬元及2萬8400元兩張轉帳匯款單，LINE給旅行社，因當天是週六無法向銀行求證，旅行社誤信已匯款，仍讓鍾女等人於7月16日出發，直到7月17日週一銀行上班才發現上當。

旅行社向人在香港的鍾女催討，鍾女以「現在要跑行程無法處理」等為由，拖延支付，回國後徐姓業務上登門催討，鍾女又以「我已經在處理了，你這樣是騷擾我」賴皮不想付，業者別無他法，竟先從徐姓業務薪水扣抵欠款，再對鍾女提告。

此案原移送台北地檢署偵辦，北檢開庭時，鍾女一開始否認犯行，辯稱確實有匯款，不知道銀行出了什麼問題？直到檢方出示變造匯款單，才改口認罪，坦承因缺錢將78400元挪用支付生活開銷，北檢後將此案移轉管轄至新北檢。

新北檢為釐清案情傳喚鍾女及鍾女4名友人出庭，未料鍾女不但未出庭，還向友人謊稱「我都處理好了，你們不用出庭」，友人致電新北檢求證才發現被騙，表示以為鍾女是旅行社業者向同業購買優惠行程，旅遊費早就給她了，檢方依旅行社及證人證詞，認定鍾女犯行，將她起訴。

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