懸案？寶林案全部檢體結果出爐 廚師住所也未找到來源

寶林茶室案全部檢體結果出爐。（資料照）

2024/04/14 14:35

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（14日）公布寶林茶室案代班越籍廚師基隆住所及與廚師友好的寶林饒河店廚師南港住所相關的最後27件檢體，全部都培養不出唐菖蒲伯克氏菌，衛福部次長王必勝認為，事過境遷，不容易培養出來真，這是預料中的結果。

針對寶林茶室案，衛福部食藥署採集152件檢體，其中82件為食品檢體、70件為環境檢體，食品檢體均檢出邦克列酸及唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型，環境檢體原本僅廚師手部檢體驗出邦克列酸，仍有代班越籍廚師基隆住所及與廚師友好的寶林饒河店廚師南港住所共27件檢體結果未出爐。

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越籍廚師基隆住所採集門把、衣櫃、冰箱、床面、床頭櫃、除濕機、廁所門把、洗臉台、馬桶座、置物架、蠟燭罐、電燈開關等12處；饒河店廚師南港處所則採集人員手部、大門把手內側、電源開關、床面、枕頭、冰箱門把、熱水壺開關、電鍋開關面板、氣炸鍋把手、電扇開關等15處。

王必勝今日說明，此27件檢體結果已出爐，全部都未檢出唐菖蒲伯克氏菌，由於該菌在環境屬於弱勢菌種，加上環境已經相當程度清理，事過境遷，就不容易培養出來，這是預料中的結果，至此所有寶林茶室案相關檢體已全數驗畢。

雖然未找出唐菖蒲伯克氏菌來源，但王必勝強調，此案並不是懸案，很明確是邦克列酸食品中毒，且只有唐菖蒲伯克氏菌會造成邦克列酸，因此中毒原因十分清楚。

王必勝也強調，檢體完成檢驗不代表此案結案，因為這是司法偵辦中的案件，後續會將相關檢驗結果提供給檢方參考，結案要由檢方判定。

至於未來將邦克列酸列為常規檢驗的執行方式，王必勝強調，需要再規劃一下，因為個案少、臨床症狀與一般食物中毒不一樣，必須考量檢驗資源與必要性，會再找專家與地方政府一起討論是否所有食物中毒都要檢驗邦克列酸。

寶林茶室食品中毒案至今累計通報34例個案，其中2人死亡，4人仍在加護病房但均已清醒，3人在一般病房，其餘25人返家休養。

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