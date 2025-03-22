週日溫暖如夏 日夜溫差逾10度

週日白天氣溫會持續回升，整體感受舒適至溫暖。（資料照）

2025/03/22 20:59

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太陽下山越晚越冷！9縣市低溫特報 入夜跌破10度

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（23日）因輻射冷卻影響，早晚各地氣溫仍偏低，且日夜溫差較大，白天台灣各地及外島地區，大多為晴到多雲的天氣狀態。

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中央氣象署預報，週日受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，雖然白天氣溫會持續回升，整體感受舒適至溫暖，不過夜晚氣溫又會下降，日夜溫差甚大，西半部溫差可達10度以上，早出晚歸應記得添加衣物以免著涼。而東沙島海面及中西沙島海面，平均風力都將稍減弱，但晚間起，黃海南部平均風力將增強至6級，最大陣風可達8級，船隻請多加注意。

溫度方面，週日中部以北及東北部地區，低溫約10至14度；其他地區則是15至17度；其中清晨在雲林以北、南投、花蓮縱谷及金門地區，恐有局部10度以下低溫發生的機率，而西半部高溫約26至28度；東半部為24至25度，澎湖全天約19至24度；金門是12至25度；馬祖為12至20度。

天氣風險公司指出，週日受到高壓迴流影響，為偏東風的環境，因此各地普遍都是晴朗的天氣型態，但清晨仍然受輻射冷卻影響而降溫，這樣穩定偏乾的天氣可望持續到下週三。

紫外線指數部分，週日金門縣、澎湖縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

3地區空品亮紅燈

空氣品質方面，週日的環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；台中以北地區，則易有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

週日各地低溫仍有10至17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日的環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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