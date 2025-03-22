為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週日溫暖如夏 日夜溫差逾10度

    週日白天氣溫會持續回升，整體感受舒適至溫暖。（資料照）

    週日白天氣溫會持續回升，整體感受舒適至溫暖。（資料照）

    2025/03/22 20:59

    相關新聞請見︰

    太陽下山越晚越冷！9縣市低溫特報 入夜跌破10度

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（23日）因輻射冷卻影響，早晚各地氣溫仍偏低，且日夜溫差較大，白天台灣各地及外島地區，大多為晴到多雲的天氣狀態。

    中央氣象署預報，週日受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，雖然白天氣溫會持續回升，整體感受舒適至溫暖，不過夜晚氣溫又會下降，日夜溫差甚大，西半部溫差可達10度以上，早出晚歸應記得添加衣物以免著涼。而東沙島海面及中西沙島海面，平均風力都將稍減弱，但晚間起，黃海南部平均風力將增強至6級，最大陣風可達8級，船隻請多加注意。

    溫度方面，週日中部以北及東北部地區，低溫約10至14度；其他地區則是15至17度；其中清晨在雲林以北、南投、花蓮縱谷及金門地區，恐有局部10度以下低溫發生的機率，而西半部高溫約26至28度；東半部為24至25度，澎湖全天約19至24度；金門是12至25度；馬祖為12至20度。

    天氣風險公司指出，週日受到高壓迴流影響，為偏東風的環境，因此各地普遍都是晴朗的天氣型態，但清晨仍然受輻射冷卻影響而降溫，這樣穩定偏乾的天氣可望持續到下週三。

    紫外線指數部分，週日金門縣、澎湖縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    3地區空品亮紅燈

    空氣品質方面，週日的環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；台中以北地區，則易有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

    週日各地低溫仍有10至17度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地低溫仍有10至17度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日的環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日的環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播