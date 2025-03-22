高雄推寵物認養 500犬貓找到新家

高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

2025/03/22 20:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處與百貨、量販店合作150場認養活動，迄今已為500隻犬貓找到新家，邁向新里程碑，首度擴大寵物兔鼠認養，搭配「相遇相識30」試養計畫，創新行動提高認養率。

動保處推動多元認養流浪動物，每年與家樂福、大遠百、大潤發等合作，舉辦公益認養會，累計已達150場認養活動，為500隻犬貓找到新家。

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尤其是家樂福自106年起與動保處每月定期舉辦認養會，今天再推「為毛孩子找個家」活動，邁入第100場里程碑，已為超過250隻犬貓找到新家，首度擴大納入寵物兔鼠等特殊寵物認養。

此外，動保處去年首度嘗試「相遇相識30」試養計畫，提供民眾30天互動適應期，由動保處專人提供飼養諮詢，以及新手毛爸媽入門指南，大幅降低退養率。統計顯示，參與試養家庭最終認養率高達9成！

前鎮區張小姐說，透過活動認養犬隻｢布丁｣已成為全家情感樞紐，原本擔心孩子只是3分鐘熱度，在動保處提供完整飼育諮詢，並提醒在犬隻適當年齡帶牠去絕育等，創新又負責任的認養模式，真的讓人安心又放心！

動保處長葉坤松強調，與家樂福合作打破傳統認養框架，從最初犬隻認養到去年加入貓咪，今年更新增特殊寵物，持續突破只為讓每隻動物都有被看見的機會，今年最大亮點在於擴增寵物兔、寵物鼠等特殊寵物認養，符合更多家庭對寵物陪伴多元需求，期盼全面引導大眾以認養取代購買。

家樂福公共事務部長陳依芳也表示，家樂福很榮幸長期與高雄市動保處合作寵物認養活動，今年新增不同寵物，呼應家樂福｢每個存在都值得好好存在的理念｣，期待更多寵物找到屬於自己溫暖的家。

認養會除了民眾與流浪犬貓及寵物兔鼠互動外，更設計小小獸醫師闖關活動，從小教導小朋友正確飼養觀念，以及如何與狗狗第一次互動接觸，提高寵物認養率。

動保處呼籲民眾了解不同寵物特質，透過「先試養、再承諾」機制，共同落實「領養不棄養」理念。

高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

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