為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄推寵物認養 500犬貓找到新家

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/22 20:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處與百貨、量販店合作150場認養活動，迄今已為500隻犬貓找到新家，邁向新里程碑，首度擴大寵物兔鼠認養，搭配「相遇相識30」試養計畫，創新行動提高認養率。

    動保處推動多元認養流浪動物，每年與家樂福、大遠百、大潤發等合作，舉辦公益認養會，累計已達150場認養活動，為500隻犬貓找到新家。

    尤其是家樂福自106年起與動保處每月定期舉辦認養會，今天再推「為毛孩子找個家」活動，邁入第100場里程碑，已為超過250隻犬貓找到新家，首度擴大納入寵物兔鼠等特殊寵物認養。

    此外，動保處去年首度嘗試「相遇相識30」試養計畫，提供民眾30天互動適應期，由動保處專人提供飼養諮詢，以及新手毛爸媽入門指南，大幅降低退養率。統計顯示，參與試養家庭最終認養率高達9成！

    前鎮區張小姐說，透過活動認養犬隻｢布丁｣已成為全家情感樞紐，原本擔心孩子只是3分鐘熱度，在動保處提供完整飼育諮詢，並提醒在犬隻適當年齡帶牠去絕育等，創新又負責任的認養模式，真的讓人安心又放心！

    動保處長葉坤松強調，與家樂福合作打破傳統認養框架，從最初犬隻認養到去年加入貓咪，今年更新增特殊寵物，持續突破只為讓每隻動物都有被看見的機會，今年最大亮點在於擴增寵物兔、寵物鼠等特殊寵物認養，符合更多家庭對寵物陪伴多元需求，期盼全面引導大眾以認養取代購買。

    家樂福公共事務部長陳依芳也表示，家樂福很榮幸長期與高雄市動保處合作寵物認養活動，今年新增不同寵物，呼應家樂福｢每個存在都值得好好存在的理念｣，期待更多寵物找到屬於自己溫暖的家。

    認養會除了民眾與流浪犬貓及寵物兔鼠互動外，更設計小小獸醫師闖關活動，從小教導小朋友正確飼養觀念，以及如何與狗狗第一次互動接觸，提高寵物認養率。

    動保處呼籲民眾了解不同寵物特質，透過「先試養、再承諾」機制，共同落實「領養不棄養」理念。

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    高雄市150場寵物認養500隻犬貓，今首度擴大寵物兔鼠找新家。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播