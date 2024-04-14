餘震落石不斷砂卡礑暫停搜救 家屬招魂盼早日尋獲

災後第12天太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有澳洲籍新加坡夫妻兩人失聯，家屬今天到現場辦招魂法會。（圖由花蓮縣政府提供）

2024/04/14 14:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403花蓮強震造成太魯閣國家公園砂卡礑步道山崩地裂，受災慘重，災後第12天目前仍有澳洲籍新加坡夫妻2人失聯，由於花蓮目前仍有餘震，砂卡礑昨又發生大崩塌險困住搜救人員，花蓮縣消防局指出，今天起暫停搜救，等災區內部無危險之虞且有明確新事證發現後，再行啟動搜救行動。而家屬今天也到現場辦招魂法會，現場家屬哭著吶喊家人，希望可以將魂魄帶回家中安息。

一對澳洲籍新加坡夫妻3日前往太魯閣園區遊玩，地震後失聯，影像顯示2人坐觀光巴士在砂卡礑站下車，搜救小組根據時間判斷，地震發生時，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，因該處也是崩塌點。特搜大隊人員過去11天以來，聯合民間搜救人員，還有多隻搜救犬，也針對失聯的新加坡夫妻可能受困的多處熱區，持續挺進搜索，不放棄任何希望。

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花蓮縣消防局昨派10人前進砂卡礑步道搜救失聯澳洲籍新加坡夫妻，過程中在1.8K大水管至2.2K第二崩壁間突然發生大崩塌，有些搜救人員緊急跳水避難，崩塌也造成回程的下山步道被掩埋，8人一度受困，幸好受困點還有微弱手機訊號，回報全員平安，撤退回程途中，又看到發生第二次大崩塌，現場地質仍相當不穩定。

家屬今上午強忍悲傷辦招魂法會，縣長徐榛蔚到場上香，同感哀戚，慰問家屬，也請家屬保重，祈願藉由法會拔薦超渡罹難尊靈，願罹難者安息，生者安心，更祈求神仙佛聖諸佛菩薩幫助接引罹難者離苦得樂。花蓮縣政府民政處長明良臻、消防局長吳兆遠、消防局特搜大隊等多位成員今日也列席法會，場面哀戚。

災後第12天太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有澳洲籍新加坡夫妻兩人失聯，家屬今天到現場辦招魂法會。（圖由花蓮縣政府提供）

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