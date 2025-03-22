曾和阿里巔峰對決 美國傳奇重量級拳王佛爾曼辭世享壽76歲

美國傳奇重量級拳王佛爾曼21日在家人的陪伴下辭世，享壽76歲。（美聯社）

2025/03/22 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇重量級拳王佛爾曼（George Foreman），曾獲2次世界重量級冠軍、奧運金牌並和阿里（Muhammad Ali）展開過巔峰對決，21日在家人的陪伴下辭世，享壽76歲。

據《CNN》報導，佛爾曼在1968年墨西哥奧運、自己的第25場業餘賽事就取得奧運金牌，隨後就轉戰職業連續取得37連勝，並於1973年1月挑戰當時的世界重量級冠軍佛雷澤（Joe Frazier），6次擊倒對方獲得冠軍腰帶。

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佛爾曼在成為世界重量級冠軍後接受挑戰，他先是在50秒內KO波多黎各拳手羅曼（Jose Roman），又在2回合內打敗美國的諾頓（Ken Norton），但1974年10月和阿里頂尖對決時，於第8回合遭對方擊倒讓出頭銜。

佛爾曼在1977年輸掉了第2場職業賽，旋即宣布退出拳擊界轉當牧師，但他10年後又回到賽場上，1994年以45歲的年齡擊敗摩爾（Michael Moorer），再度奪得世界重量級冠軍頭銜．一時之間震驚拳壇，其職業戰績總計為76勝（68次KO）、5負。

佛爾曼（右）和阿里（左）在1974年展開巔峰對決。（法新社）

阿里在第8回合擊倒佛爾曼。（美聯社）

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