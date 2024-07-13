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馬英九消遣賴清德務實台獨「有點天真」 學者批向中國表忠誠

前總統馬英九日前接受馬來西亞「星洲日報」專訪，相關內容於今日刊出。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九日前接受馬來西亞「星洲日報」專訪，相關內容於今日刊出。（馬英九辦公室提供）

2024/07/13 23:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九接受外媒專訪時，大談兩岸和平統一，並消遣賴清德總統的務實台獨「有點天真」，他也稱民眾黨中間溫和，對統一問題沒有太強烈的看法。台灣智庫中國政策研究中心主任吳瑟致今（13）日受訪批評，馬的格局依舊狹隘，很會把握機會向中國表忠誠，馬英九已經成了國民黨最大的負擔與包袱。

吳瑟致表示，馬在總統卸任後，依舊寂寞難耐，希望有一定程度的發言權，展露政治上的看法與意見，尤其在兩岸關係上。但「不在其位、不謀其政」，卸任總統評論繼任總統或現任總統，在民主國家會被認為不適當，凸顯馬格局狹隘。

吳瑟致強調，每個人都有自己政治意識形態，他尊重馬的立場，但也不需要因為自己立場，而去評論別人或是定位別人的立場，甚至定義其他政黨的立場。馬提到民衆黨兩岸路線比較溫和，或許是消遣民衆黨，暗酸民衆黨是沒有一個立場的政黨。

吳瑟致認為，馬很會把握機會展露他對中國想像，刻意要把自己對和平統一的期待、對中國人身份的自我認同，框住國民黨發展，馬善用這樣方式撐住他在國民黨的代表性與地位。

吳瑟致分析，馬提及的兩岸論述，無非是要說給北京聽，並不是要向台灣社會大眾解釋，畢竟他沒有選舉需要，也沒有希望台灣社會大衆理解。馬已卸任8年，其兩岸路線仍捆綁國民黨，黨內並沒有強而有力的領導人提出前瞻性論述，凸顯國民黨的困境，馬英九也成為國民黨的包袱與負擔。

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