棒球賽喻國會擴權釋憲紛爭！賴清德：要尊重憲法法庭裁判結果

總統賴清德參加民進黨中央青年部舉行的國務青旗艦營，稱民主價值是要團結內部與深化民主，且台灣是對抗極權陣營重要的國家。（記者洪美秀攝）

2024/07/13 17:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德今天參加民進黨中央青年部舉行的國務青旗艦營，他說，民進黨開辦民主充電站的意思就是要與各界多溝通與了解民主的意義，他用「民主是什麼」與16歲到29歲的青年對談互動，更提到民主的價值包括團結內部一致對外，強調台灣是對抗極權陣營重要的民主國家，只有深化民主，才能展現民主的普世價值。

賴清德說，民主可以解決政黨的紛爭，並稱現在國會也面臨許多紛爭，他以棒球賽為例，在球場上若遇到爭議，球員就要尊重裁判的決定，或可申請輔助判決，如今國會也遇到這種情況，因此憲法法庭就是要解決爭議，他也呼籲國會及國人都要尊重憲法法庭裁判的結果，才是民主的表現。

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他也問台下的青年何謂民主及民主的價值，賴清德認為民主的價值也包括團結內部不同的聲音，但能一致對外，就像台灣面對極權陣營的威脅是不利的，他認為民主得來不易，只有透過深化民主的表現，才能與極權陣營對抗。

賴清德說，台灣是民主的國家，是追求民主普世價值的國家，不只有美國多次提到，甚至日本韓國及北約，這些國家都常提到台灣，也認為台灣的安全及台海的穩定是世界繁榮穩定的重要元素。

甚至這些國家都肯定台灣民主的成就，根據經濟學人雜誌的評比，台灣的民主成績是很好的，且得到國際社會的肯定。因此世界各國面對極權主義的時候，台灣可以發揮穩定和平的力量。

他說，會參加民主充電站，分享民主價值的不同的層面，雖國內對重大議題的看法不一樣，但堅持民主及深化民主，就能解決目前的問題。更認為只要台灣堅守民主的價值，就能讓台灣更加團結，並得到民主陣營的支持，鼓勵所有青年都成為民主的尖兵。

賴清德最後與在場來自各縣市近百名學員合影及頒發旗艦營證書，透過輕鬆方式與青年互動，受到學生的歡迎。

總統賴清德參加民進黨中央青年部舉行的國務青旗艦營，並與青年學員合影及頒發證書，還有高二的學生也來參加。（記者洪美秀攝）

總統賴清德參加民進黨中央青年部舉行的國務青旗艦營，並與青年學員合影及頒發證書，還有高二的學生也來參加。（記者洪美秀攝）

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