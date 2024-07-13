賴清德基隆慶安宮揭匾「安海福民」 讓大家平平安安大賺錢

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

2024/07/13 15:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統賴清德今天到基隆慶安宮參香揭匾「安海福民」，感謝媽祖婆保佑台灣這塊土地，對全國人民的保佑。他也向民眾表示，會提升國防安全、發展經濟，積極與民主國家建立更親密的關係，讓大家平平安安大賺錢。

賴清德說，今天到慶安宮是要來犒謝神恩，感恩答謝天上聖母媽祖婆大展神通，保佑2024年總統、立委平平安安，順利舉辦選舉，也保佑他高票當選中華民國第16任總統。

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其次是為台灣祈福，現在是7月，過不久就進入台灣的颱風季節，他來祈求媽祖婆保佑台灣國泰民安，風調雨順，基隆四時無災，所有的善男信女大家闔家平安大賺錢。

賴清德表示，他也是慶安宮信徒的一份子，他的舅舅慶安宮主委童永常常勉勵他要努力，他很榮幸有機會親自送匾，彰顯媽祖娘娘的神威。

賴清德說，他的匾題詞「安海福民」，大家都很清楚，媽祖婆就是海神，過往無論是移民或是兩岸中間往來的船隻，都可以平平安安、順順利利。經過數百年的演變，媽祖婆不只是在海上的海神，也已經是台灣最主要的信仰之一。所有的信徒有任何困難，都可以來祈求媽祖婆作主，指引明路，可以說是神威廣大。所以他身為總統，代表人民特別來獻匾，感謝媽祖婆對台灣這塊土地，對全國人民的保佑，為台灣祈福。

賴清德強調，會落實和平四大支柱方案、提升國防力量、發展經濟不受外來影響、積極與民主國家建立更親密的關係，就是希望面對集權主義的威脅，民主陣營每個國家心連心手牽手肩併肩在一起，共同發揮力量避免意外的發生。

他也表示將全力掃除黑金勢力，打詐清毒；並允諾將為公務人員加薪，希望帶動國內企業主們為員工加薪；慶安宮主委童永也表態跟進，為慶安宮廟方人員加薪。

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

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