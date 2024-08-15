世衛將M痘列國際公衛緊急事件 我提升7國旅遊疫情建議等級

非洲M痘疫情持續升溫，世衛列為國際公衛緊急事件。（美聯社）

2024/08/15 14:37

〔記者林惠琴／台北報導〕因應世界衛生組織（WHO）將M痘疫情列為國際公共衛生緊急事件，我國衛福部疾管署今（15日）公布，提升非洲7國，包含剛果民主共和國、中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達的旅遊疫情建議等級，提醒民眾前往相關非洲地區，要做好防護措施，避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，

疾管署副署長羅一鈞表示，今年全球M痘疫情緩升，非洲自5月起明顯上升，WHO昨召開緊急委員會並表示，非洲疫情以剛果民主共和國為中心，今年報告病例數已逾1萬5600例、537例死亡，主因為開始流行快速傳播的Ib型病毒，並陸續透過人際接觸擴散至周邊國家。

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羅一鈞指出，由於已出現跨國傳播且致死率較高，加上當地資源匱乏，無法進行系統性監測，WHO決議成立「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，期望投入更多資源，並呼籲各國積極監測及加強警覺等防範措施。

羅一鈞說明，目前已知Ib型病毒除了性行為外，也會透過家庭的人際接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童，不只傳播力較高，致死率也可達3.6%，較亞洲流行的IIb型病毒0.2%增加18倍。

疾管署統計，我國M痘疫情仍升溫，自2022年6月23日列為第二類法定傳染病至今，累計確診399例病例，包含377例本土及22例境外移入，其中今年累計40例為37例本土及3例境外移入。

羅一鈞提到，國內目前尚未有感染Ib型病毒個案，但須留意境外移入個案造成國內傳染風險，因此即日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級從第一級「注意」（Watch）調整為第二級「警示」（Alert），同時中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等周邊6國提升至第一級「注意」（Watch），後續也將嚴密監測國際疫情趨勢，視狀況滾動式調整建議等級。

羅一鈞也指出，將在機場、港埠以多元方式宣導出國旅客注意國際疫情和自身防護，並積極整備國內防疫量能，執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。同時已預定明日召開民間團體座談會加強社群宣導，後續亦邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。

羅一鈞也補充，目前國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7至8萬人次接種，口服抗病毒藥物尚有約440人份。

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