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    雨勢升級！全台20縣市豪、大雨特報 4縣市炸裂中

    氣象署針對全台20縣市發布豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    氣象署針對全台20縣市發布豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    2024/08/15 15:03

    首次上稿 10:37
    更新時間 15:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，氣象署今（15日）上午發布大雨特報，全台19縣市留意局部大雨發生；下午將新竹縣、宜蘭縣升級為豪雨特報，同時大雨特報範圍納入連江縣，新北、桃竹、宜蘭等4縣市有大雷雨發生。

    中央氣象署今上午10點15分發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲；下午2點35分升級警戒，新竹縣、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，馬祖也有局部大雨發生的機率。

    豪雨特報：新竹縣、宜蘭縣；大雨特報地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

    氣象署也針對「新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間到下午3點30分。

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