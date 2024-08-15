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波音「星際飛機」返航遙遙無期 2太空人最慘恐受困到2025年

波音商業載人太空船「星際飛機」6月6日與國際太空站銜接，原定任務時間8天，但卻遭遇許多問題，至今仍無法返航，被困2名太空人最慘恐受困到2025年。（美聯社）

波音商業載人太空船「星際飛機」6月6日與國際太空站銜接，原定任務時間8天，但卻遭遇許多問題，至今仍無法返航，被困2名太空人最慘恐受困到2025年。（美聯社）

2024/08/15 13:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波音公司為國家航空暨太空總署（NASA）開發的商業載人太空船「星際飛機」（Starliner），6月5日載2名太空人升空、6日與國際太空站銜接，原定任務時間8天，但卻遭遇許多問題，返航時間一再延後，現美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，8月底就如何讓被困2名太空人返航做出最後決定，最慘恐受困太空到2025年。

綜合外媒報導，NASA在14日召開新聞發布會，NASA太空營運副局長鮑爾斯索克斯（Ken Bowersox）表示，目前計劃在下週晚些時候，也就是8月底對「星際飛機」返回地球的飛行準備進行審查，但鮑爾斯索克斯強調，對於時間表「有一定的靈活性」，「我們需要保持這種靈活性，以便確保我們在會議召開之前做好準備。」

魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）2名太空人6月5日升空，6日與國際太空站銜接，原定任務時間8天，但發生漏氣和推進器問題，讓返航時間一延再延，已經在國際太空站待了2個多月。

現NASA考慮另一個方案就是讓SpaceX的載人太空船「飛龍號」（Crew Dragon）將他們2人載回地球，但「飛龍號」預計2025年2月發射，若改採此方案，2人恐要在2025年才能返回地球，就算搭乘「飛龍號」返航，也將面臨2艘太空船的防護服不合適問題。

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