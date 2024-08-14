柯文哲沒發票依法不能申報 北市議員何孟樺再質疑民眾黨瞎扯

有支出傳票還直接寫上「無發票」、「缺發票」。（資料照）

2024/08/14 15:44

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲深陷總統大選政治獻金爭議，民進黨台北市議員何孟樺表示，民眾黨提出的漏報單據中，有11筆支出都沒有發票，僅張貼匯款證明，依法不能申報，反而自證財務不清，民眾黨發言人吳怡萱今表示，競總把會計的相關項目，包含發票、收據，委由會計師端木正做處理；何孟樺今再度質疑，沒貼發票，柯文哲競選部怎可能同意請款？

柯文哲指為委任的會計師端木正擅自調節整體支出金額，但隨即遭到端木正發聲明反駁。吳怡萱今秀出監察院政治獻金申報系統後台人員權限，指出沒有收到款項的尼奧、時樂2廠商就是端木正所更改。

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何孟樺今表示，沒有發票的話總幹事黃珊珊、前競辦財務長李文宗等主管怎麼可能同意請款？檢調都殺到台玻大樓了，她要再次請教民眾黨，還要挑戰大家的常識到什麼地步？還要「眾騙騙」到什麼時候？

何孟樺指出，週一記者會不正是民眾黨要自證確有支出，但問題在端木正的記者會嗎？怎麼整箱的單據不給人看，連找到的發票也不敢掃描到簡報上？有證據不拿出來，新聞跑了整晚也不敢回應，這合乎常理嗎？

何孟樺說明，依照《政治獻金查核準則》第21條第4項，「支出憑證及相關證明文件，應黏貼於支出傳票並裝訂成冊。」她從來沒有聽過，有人依法整理好、貼好的發票，要當作指控第三方的證據時，還會撕下來再掃描的，她呼籲民眾黨「不要瞎掰，好嗎？」

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