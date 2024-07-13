賴清德赴基隆引聯想 童子瑋：很單純到慶安宮參香揭匾

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾，受到民眾歡迎。（記者盧賢秀攝）

2024/07/13 14:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市目前正進行罷樑和護樑行動，總統賴清德和民進黨秘書長林右昌今天連袂到基隆慶安宮參香揭匾，引發聯想罷樑主帥親征。賴清德和林右昌並沒有回應，民進黨籍基隆市議長童子瑋則說，賴總統到慶安宮揭匾、還願，早已安排，非常單純，與罷免案一點關係都沒有，賴總統致詞時也沒有提到有關基隆市罷樑政治問題。

賴清德總統今天上午先到基隆威海營區，登艦慰問海軍131艦隊官兵，強調會提升國防力量，11點左右和林右昌同赴慶安宮，主持「安海福民」匾額揭匾儀式。

請繼續往下閱讀...

賴清德稱慶安宮主委童永為舅舅，過年也來慶安宮發紅包，他就職後贈匾慶安宮，今天來揭匾。

童子瑋說，賴總統當選之後，阿公（童永）很高興就安排揭匾儀式。賴總統在擔任行政院長時就贈匾給慶安宮，擔任副總統時也贈匾，當選總統也來贈匾。賴總統今天到慶安宮主持揭匾儀式也是還願，謝謝媽祖神尊的幫忙，感謝基隆市民的幫忙，其實非常單純，賴總統今天到基隆跟謝國樑罷免案一點關係都沒有。

童子瑋說，罷樑案從一開始就跟民進黨無關，他們從未參與、沒有任何的運作過，所以中央黨部跟地方黨部也都沒有討論過相關的問題。

至於罷免謝國樑案引發中選會「介入」的爭議，童子瑋表示，中選會跟縣市選委會是中央跟地方的關係，中選會主委到直屬機關督導、指導，了解整個地方選務的運作，完全正常，只是現在中央政府跟地方政府隸屬不同政黨，大家才有過多的聯想。

總統賴清德到基隆慶安宮參香揭匾。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德到基隆慶安宮參香。（記者盧賢秀攝）

外界認為賴清德到基隆是罷樑主帥親征，基隆市議長童子瑋（中）說，一點關係都沒有，籲外界不要過多聯想。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法