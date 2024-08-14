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    率團訪台討論確保地區和平穩定 石破茂：希望提升台日會見頻率

    日本跨黨派國會議員石破茂（右）等人率團來訪，今（14）日下午並在外交部接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    日本跨黨派國會議員石破茂（右）等人率團來訪，今（14）日下午並在外交部接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2024/08/14 15:48

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日本下任首相大熱門人選石破茂率領的「思考日本安全保障議會之會」訪團，今（14）日下午於外交部1樓受訪。石破茂致詞表示，這次訪台雖然沒有具體結論，但討論了如何確保地區和平穩定、如何提升嚇阻力等議題，他們也與台方達成共識，希望提升會見的頻率。

    由日本前防衛大臣石破茂、中谷元，前外務大臣前原誠司、前防衛大臣長島昭久、渡邊周及前首相輔佐官北神圭朗等6位眾議員組成的「思考日本安全保障議會之會」訪團，12日起訪台3天。

    訪團共同團長、眾議員石破茂致詞表示，他們此行與正副總統賴清德、蕭美琴等許多人士進行會見與意見交流，這次訪台非常有意義，雖然沒有具體結論，但討論了如何確保地區和平穩定、如何提升嚇阻力等議題。

    石破茂也說，他們與台灣方面針對希望提升會見頻率與機會達成一致，盼幾個月就能進行一次。

    訪團共同團長、眾議員前原誠司表示，他們原先有些擔心總統賴清德比較有「獨立」的思考傾向，但是賴清德向他們明確表示，願意維持現狀，且願意提升嚇阻力、軍事力量，維持地區和平穩定，並與共享自由、民主、基本人權等共同價值觀的國家提升配合，賴清德明確承諾這點，與他們的立場一致。

    自民黨眾議員中谷元表示，近年來中國飛彈數量以及核武器數量，據說有逾100個，對日本造成威脅，有必要透過核嚇阻力取得平衡；在海上安全方面，他們也不容許用力量改變現狀的作為，透過各國共通的認知來維護地區和平穩定相當重要。

    立憲民主黨眾議員渡邊周表示，在野黨對台的立場與執政黨相同，並指出，中國鼓勵國民做間諜，卻對外國人祭出「反間諜法」，沒有根據地拘留外國人，看到如今非民主的中國，他們也感受到，不能重複香港的悲劇，台日關係一定要提升，盼能進一步提升台日之間的心靈紐帶。

    無黨籍眾議員北神圭朗也說，不管是在野黨還是執政黨，都認為台灣對日本是非常重要的國家，為了維繫印太關係穩定，台日關係一定要提升。

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