下任首相大熱門！石破茂台北受訪 表態有意參選日本自民黨總裁

日本跨黨派國會議員石破茂（中）等人率團來訪，今（14）日下午並在外交部接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/14 15:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今（14）日上午宣布不參選下月舉辦的自民黨總裁選舉。被視為下任首相熱門人選的石破茂今日下午受訪表示，若獲得20名國會議員支持，他當然非常願意參選。

由日本前防衛大臣石破茂、中谷元，前外務大臣前原誠司、前防衛大臣長島昭久、渡邊周及前首相輔佐官北神圭朗等6位眾議員組成的「思考日本安全保障議會之會」訪團，12日起訪台3天，今日為行程最後一日，在與外交部長林佳龍午宴後於外交部一樓接受媒體聯訪。

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被問到是否會參選自民黨總裁，石破茂表示，要參選自民黨總裁選舉，必須先獲得20名國會議員的支持，若有人願意與他一起工作、願意推薦他，「我當然非常願意參選」。

針對台日未來是否會定期開會與其最高層級。石破茂說，與台接觸最高層級為自民黨幹事長以下層級，他認為，在政府要職之外的有責任人士，應該負責與台灣交流，目前由自民黨青年局擔任與台方交流的角色。

談及台日關係是否要立法規範。石破茂認為，台日之間不需要有相關立法作為，但他也願意針對相關立法主張進行討論。

石破茂也強調，雖然日本將進行政權輪替，但不管是哪個政權，他們基本的立場都不會變。

至於台海若開戰，日本未來的首相是否應該表態，石破茂表示，他們現在全力思考的是如何避免開戰事態發生，至於若真的發生該怎麼辦，他不應在此分享結論。

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