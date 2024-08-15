不只「重複登錄」！96萬便當單據疑點重重 四叉貓：當天店家公休

四叉貓今晨持續發文指出，根據網路上查到的資料顯示，「大愛素食天地」和「小李快餐店」應該是同一個老闆，且是使用同一個地址、同一個統編章。（圖擷自臉書）

2024/08/15 09:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金申報不實爭議，昨日有人更披露柯文哲競總在今年1月13日的總統大選前，曾申報了一筆高達96萬的餐費，民眾黨雖回應稱「誤登」，但網紅四叉貓（劉宇）根據發票提出質疑，指疑似有有重複登錄的狀況，且日期為週日還恰逢店家公休，收據時間也對不上。

獨立網路平台「沃草」、民進黨台北市議員林延鳳昨日先後披露，柯競總總統大選登場前約一週，申報了一筆高達96萬的餐費。副秘書長許甫對此回應稱，2筆分別為「960元」和「110元」，並指「單據都有留存，結果又是誤登！」持續推給會計師。不過時任柯競總發言人陳智菡昨日上節目的說法，卻稱「是誤報！其實是好像9萬多，打成96萬」，引發外界質疑「要不要先對一下辯詞，說法都不一樣耶」。

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四叉貓於臉書發文指出，「沃草發現有一筆便當花費96萬110元，店家叫『大愛素食天地』，雖然GOOGLE地圖看起來店家疑似歇業，但財政部資料顯示這家店仍在營業中」。他也根據許甫拿出金額110元的單據指出，發票日期是2023年9月7日，在當天也登錄過了，「為什麼過了4個月後，2024年1月7日你們可以拿出來再重複登錄一次？」

四叉貓今晨近2點持續發文指出，根據網路上查到的資料顯示，「大愛素食天地」和「小李快餐店」應該是同一個老闆，且是使用同一個地址、同一個統編章，只是前門和後門賣不同的便當，後來前門的素食便當店倒了，現在則是變成咖啡店，後門的小李快餐店還在，但依然延續使用素食便當的統編章。

四叉貓在今晨3點多又發文，指原本以為「大愛素食天地」就是「小李快餐店」，這樣收據和價目表都能對起來，「但新的問題又出現了，小李快餐店六日公休，2024/1/7是星期日，收據時間就對不上惹」。對此四叉貓表示「我決定明天早上十點去買便當問清楚」。

四叉貓指出，小李快餐店六日公休，2024年1月7日是星期日也是公休日，收據時間對不上。（圖擷自臉書）

四叉貓根據許甫拿出金額110元的單據指出，發票日期是2023年9月7日，在當天也登錄過了，「為什麼過了4個月後，2024年1月7日你們可以拿出來再重複登錄一次？」（圖擷自臉書）

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