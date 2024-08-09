國6東草屯休息站、國3南投服務區車聚大車拚 國6部分路段紫爆

國道6號東草屯休息站，9日深夜10點多停車場大爆滿。（圖擷自交通部1968網站）

2024/08/09 23:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月13日才啟用的國道6號東草屯休息站，今天週五晚間就有大型車聚，由於國3南投服務區也有車聚，造成交流道大塞車，國6東草屯到舊正路段一度紫爆。

有網友說，南投服務區擠爆，才號召轉往東草屯休息站，但因休息站也爆滿，10點過後已管制進入。

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國道3號南投服務區今晚8點前，通往服務區的交流道車子就大排長龍，車陣綿延數百公尺，不久就有車友即在臉書PO文「南投爆了！請去新的車聚地點！」並在留言區貼出國6東草屯休息站的照片訊息，還未開到南投路段的車友，互相通知後轉往啟用不到1個月的國6東草屯休息站，但因車草屯休息站的停車位較少，停車格很快就爆滿，有的人索性在周邊違停，讓下東草屯休息站的車流回堵到國道上。

有車友在臉書留言表示，國3南投服務區有國道警察在路檢，車子減速加上下到服務區的道路縮減，而且還有人不願意排隊硬切，才會塞爆。而國6東草屯休息站也有人違停，還有車子故障，因此上下都塞。有車友還在臉書貼出從交通部1968的即時路況截圖，提醒車友若還在路上，可能就不要再往目的地開。

國道七隊說，南投服務區今晚實施路檢，而國6東草屯休息站因為違停太多，員警展開違停取締，因停車位已滿，後來也管制出入口，以免車輛繼續湧入，卻陷人進退兩難的窘境。

國6東草屯站路段大塞，電子看板顯示主線回堵。（圖擷自交通部1968網站）

參加車聚出現很炫的超跑，有網友看路況即時影像時大為驚艷。（圖擷自交通部1968網站）

國3南投服務區車聚的車輛太多，停車場大爆滿，車友號召轉往國6東草屯休息站。（圖擷自交通部1968網站）

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