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民眾黨就是國民黨的形狀 吳靜怡：柯文哲終究是傅崐萁手上的木頭娃娃

民眾黨主席柯文哲（左二）和立法院國民黨團總召傅崑萁（右二）。（資料照）

民眾黨主席柯文哲（左二）和立法院國民黨團總召傅崑萁（右二）。（資料照）

2024/07/13 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團昨天在立法院院會針對國民黨立委傅崐萁、許宇甄「公職人員選舉罷免法」提案提議逕付二讀，民眾黨原先表態反對調高罷免門檻，卻在投票時按下贊成。對此政治評論員吳靜怡表示，民眾黨現在就是國民黨的形狀，那要民眾黨幹嘛？

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲在選前故意喊出自己是墨綠的，而黃珊珊也從來不撕掉小英女孩的標籤，這些行為都在政治立場上刻意表綠！選後，賴清德從來都不理柯文哲，而柯文哲和黃珊珊在「選罷法」這題又喊出她們不會支持更高門檻的選罷法來挽回民調崩跌，然後呢？一樣，就是，騙。

吳靜怡指出，有多少支持民眾黨的人是希望台灣政治有藍、綠以外更好的選擇？當初，嘲笑時代力量是小綠，結果民眾黨儼然現在就是國民黨的最佳側翼！所以，她支持任何人發起罷免民眾黨市議員！因為民眾黨現在就是民主爛瘡。

吳靜怡續指，「提高罷免難度，就是提高罷免門檻！」身為中華民國的一份子，她堅決反對罷免連署需要附上身份證影印本；同時，她也願意拿出身份證支持罷免這些違法亂紀的人，現在國家的混亂與對立，就是來自國會那些自以為多數硬幹違反法制精神的立委，一再破壞民眾對政治體系的不信任，持續不斷的導致政治和社會不穩定！

吳靜怡直言，可憐的柯文哲，終究只是沒穿褲子的皮諾丘，一隻傅崐萁手上的木頭娃娃罷了。

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