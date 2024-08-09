爭功還是真服務？台中前後任立委隔空交火

校長（左）公開感謝莊競程協助。（翻攝自莊競程臉書）

2024/08/09 23:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區廍子國中取得綠建築評定通過，卻遲未取得證書，恐影響一期校舍工程進度。行政院中辦執行長、前立委莊競程在臉書PO影片發文指接到該校長陳情後協助服務取得，使工程不受延誤，校長在公開場合道謝被錄成影片轉傳；之後校長竟接到電話被要求再公開感謝現任立委黃健豪，莊抨擊這是羞辱人，指黃根本沒服務紀錄，黃則在臉書再PO文批莊才沒服務，雙方你來我往。

莊競程指出，行政單位對於陳情或服務案件都有相關紀錄，他向相關單位求證發現黃健豪在該服務案件沒有任何協助或關心的紀錄，痛批這樣「收割」讓人鄙視。

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黃健豪臉書則貼出服務時序表，指接到陳情後就聯繫主管機關內政部國土署，並於同日接獲台灣建築中心電話回覆會協助處理行政流程，並追蹤寄出證書，強調，服務處基於時效，處理類似案件多以電話聯繫來協助跨部門溝通，並強，也自內政部國土署查證，該案一年內除黃服務處，沒有任何前立委正式紙本函文關心過此事，行政院中部辦公室也未發過任何正式函文詢問相關進度。

莊競程則於臉書再貼文反譏，「黃委員根本找錯業務權責單位，綠建築發證不是國土署的業務權責，我當然不是找國土署啊！」強調是校長親自請託，請他向內政部建築研究所了解該案，希望能在不影響校舍工程的期限內完成，團隊也在合法、合規下協助加速行政流程，趕在期限內讓學校收到證書，不影響學生入學，最後莊再留言，希望黃委員好好做事，齊心為地方打拼。

該國中校長（左）公開感謝莊競程協助，莊鞠躬回禮。（翻攝自莊競程臉書）

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