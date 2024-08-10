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名嘴爆柯文哲「KP演唱會」獲利77萬去向不明 民眾黨：非募款

康仁俊爆料KP演唱會獲利77萬，去向不明。圖為柯文哲演唱會彩排照。（資料照，民眾黨提供）

康仁俊爆料KP演唱會獲利77萬，去向不明。圖為柯文哲演唱會彩排照。（資料照，民眾黨提供）

2024/08/10 21:07

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柯文哲辦演唱會募款被質疑規避政治獻金申報 民眾黨稱將依法報稅

民眾黨涉假帳、洗錢爭議連環爆 爭議緣由進展一次看

首次上稿 17:57
更新時間 21:07（民眾黨稱該場演唱會並非募款）

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民眾黨上午稱「申報帳務瑕疵」，將全面清查並儘速補正資料。名嘴康仁俊下午再爆料，由木可公司主辦的「KP演唱會」，扣掉成本最終獲利約77萬元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上卻未出現該筆金額，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，該演場會並非募款，而是單純的商業行為，因此找木可行銷公司承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。

對於柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司昨表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；康仁俊指出，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的2筆款項，這3筆合計916萬4311元。對此，民眾黨今天透過聲明致歉，上述3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

康仁俊今再發文表示，柯文哲取消行程說要嚴查帳目，那就來回憶一下柯文哲的演唱會。還記得當時柯文哲說選總統很窮，所以要唱歌籌錢，KP演唱會由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，金額是314萬802元，「意思就是尼奧負責整個演唱會規劃、人力、版權、場佈等，這部分就是演唱會的勞務成本。」

康仁俊說明，KP演唱會區分實體票8800元、身心障礙優先席4200元、以及線上票500元3種價位，實體座位約342席。演唱會實體售出337張，線上售出4656張，門票收入531萬400元；所有營收則歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，這場演唱會獲利77萬196元。

康仁俊指出，有趣的是，木可公司曾在112年12月27日捐給柯文哲100萬當政治獻金，但113年1月12日柯競辦就將這筆錢退回木可公司；也就是說，柯文哲的政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆77萬196元，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

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