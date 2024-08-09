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總統上任後首訪鹿港天后宮！賴清德將贈「澤被羣黎」賀匾

總統賴清德將於明天（10日）蒞臨天后宮參香及贈匾祝賀，將親自頒贈「澤被羣黎」賀匾予天后宮。 （資料照）

總統賴清德將於明天（10日）蒞臨天后宮參香及贈匾祝賀，將親自頒贈「澤被羣黎」賀匾予天后宮。 （資料照）

2024/08/09 22:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港天后宮新一屆管理委員會、監事會於8月1日就任，總統賴清德將於明天（10日）蒞臨天后宮參香及贈匾祝賀，天后宮管委會與信徒代表、地方士紳將夾道歡迎賴總統今年第4度蒞臨，這也是賴清德就任總統後首度造訪天后宮，將親自頒贈「澤被羣黎」賀匾予天后宮，並致贈主委張偉東「名孚眾望」賀匾。

總統賴清德今年已是第4次造訪鹿港天后宮，首先在今年元旦是以民進黨總統候選人身分參拜中部地區各大寺廟，晚間即蒞臨鹿港天后宮並獲得眾多支持者熱烈歡迎；1月27日已當選總統的賴清德再度拜訪天后宮，虔誠向媽祖參香還願；第3次是2月12日農曆年初三，賴清德在中部行春，特地到天后宮向信眾拜年及發送小紅包；明天將是第4次參訪鹿港天后宮，也是賴清德就職後首度來訪，信眾皆認為是地方上無限的榮耀。

天后宮主委張偉東表示，賴清德總統在擔任台南市長、行政院長及副總統時，對鹿港推動國家歷史風景區一案就大力支持，給予許多協助，而賴總統也依法秉公協助天后宮取回長期流散在外的廟地，保持了天后宮土地的完整性，對天后宮有卓著貢獻。

張偉東指出，爾後，鹿港天后宮還要迎接古蹟修復的重大任務，更需要政府部門的大力支持，希望在賴總統的領導下，工程能夠順利進行及完成。

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