阿公選台南立委目標0票......不料拿近4萬票 爽領100多萬選舉補助

從選舉公報可以看到，蕭燐洪在政見欄寫上「懇請賜票給其他優秀候選人」12個大字。（圖擷取自中選會選舉公報）

2024/01/14 19:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國2024總統暨立委選舉昨天（13日）圓滿落幕，台南市第5、6選區的立委選戰意外引發熱議，除民進黨立委林俊憲在開票短短30幾分鐘就宣布當選連任外，該選區另一名阿公級候選人、「台灣雙語無法黨」的候選人蕭燐洪在沒有任何競選行程，也沒有參加公辦電視政見發表會，甚至還要大家投給其他人的情況下，竟拿到近4萬票，參選保證金不但可以發還，還能獲得100多萬元選舉補助，讓網友笑稱他無疑是本屆選舉最大贏家！

這次台南市第5、6選區立委選戰，國民黨候選人王家貞因涉案判緩刑被取消參選資格，林俊憲因沒有主要對手，等於該選區同額競選，昨天下午4點全國各地陸續開票後短短30幾分鐘就自行宣布當選，台南市府民政局與立法院國際處也立刻到其競選總部確認當選資格，第3度連任成功，成為全國第1位新科立委。

請繼續往下閱讀...

對此林俊憲表示，該選區狀況非常特殊，他原本設定的主要對手國民黨提名人因案不符參選資格，而僅剩的另1位對手，也是所屬政黨要提名不分區才登記的「任務型候選人」，還在選舉公報上直接寫下「懇請賜票給其他優秀候選人」、「得票目標是0」等字樣，幾乎跟同額競選沒兩樣，他甚至還苦惱要開票到什麼程度才能確定勝負。

而林俊憲口中的另一位候選人，就是小黨「台灣雙語無法黨」80歲高齡的蕭燐洪。從選舉公報可以看到，蕭燐洪在政見欄寫上「懇請賜票給其他優秀候選人」12個大字，還說「本人無意瓜分本區其他優秀候選的哪怕是一張選票」、「本人的得票目標是0票，我自己都不會投給自己」。

不過開票結果出爐後，蕭燐洪竟然在沒有競選行程、參加公辦電視政見發表會等任何有機會曝光自己的情況下，在該選區拿到3萬8000多票，不僅可以拿回參選保證金，還可獲得116萬多元選舉補助金，引發網友熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法