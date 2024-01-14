愛酸高雄 柯吳配在高雄得票率21.88％全台第二低

柯吳配在高雄得票率僅21.88%，是六都最低、全台第二低。（記者陳志曲攝）

2024/01/14 08:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨總統候選人柯文哲以往老愛嘲謔高雄財政、輕軌、空氣等問題，這次也反應在選票上，柯吳配在高雄得票率21.88%，不僅是六都最低、更是全台第二低。

總統大選三腳督，高雄38個行政區中，賴蕭配在35區領先，侯康配只贏得桃源、那瑪夏、茂林等3個原民區，藍綠版圖未受柯文哲竄起影響，仍與上屆相同，但得票率都遭到柯吳配瓜分。

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柯吳配這次在全台有斬獲，共拿下369萬多票，得票率26.46%。六都得票排行中，依序為桃園市得票率30.61%、台中市30.05%、新北市26.24%、台北市23.79%、台南市 23.44%、高雄市21.88%。

柯吳配在高雄共拿下35.8萬票，但得票率21.88%％卻是六都最低、全台第二低，僅略高於屏東縣21.65%，顯見柯以往嘴巴老愛酸高雄，這次也反應在選票上。

柯吳配在高雄得票率最高的是茂林區26.9％，第二名則是近年人口大量移入的仁武區，得票率24.7％，僅小輸侯康配0.6%；楠梓區也拿到24.2％選票。

得票率最低的行政區則是田寮區，只有15.1%，其次為杉林區16%，六龜、甲仙各約17.2%，鹽埕區17.7%，都遠低於平均得票率。

高雄政壇人士分析，柯文哲以往老愛嘲笑高雄的財政、輕軌、空汙、就業等問題，還曾當眾以戲謔態度模仿前高雄市長、現任監察院長陳菊，引起很多高雄人不滿，得票率六都最低並不意外。

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