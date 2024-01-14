藍營桃市立委全壘打 張善政：將與6席立委密切配合

藍營桃市立委全壘打。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/01/14 06:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政在縣市長選舉讓桃園重回藍天，此次國民黨又在桃園市揮出立委六席「全壘打」，地方認為他的政績牌功不可沒，他透過臉書表示，將與6位立委密切配合，爭取資源、回應民意。

張善政指出，很遺憾這次大選未能完成6成台灣民眾希望政黨輪替的心願，對於侯友宜、趙少康在過程中展現對國家的熱愛、對解決人民問題的投入、對年輕世代的關懷，以及不畏抹黑攻擊勇往直前，還有對民主價值的維護，國民黨展現前所未有的團結，都值得「雖敗不餒」，也尊重此次的選舉結果，希望準總統賴清德、準副總統蕭美琴，能正視此次選舉展現的民意，降低兩岸緊張，拋棄意識型態操弄，切實地改善民眾遇到的問題。

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針對立委選戰，張善政指出，國民黨雖然未能重新執政，但國會席次大有斬獲，也重回國會第一大黨的地位，在桃園市，國民黨提出的6席立委均成功當選，這對市政團隊也是很大的鼓舞，感謝市民給他們這個機會，未來他會與6位立委密切配合，爭取資源、回應民意，共同推動造福市民的政策。

張善政強調，桃市府團隊已經準備好與新政府、新國會共同合作，持續爭取資源，為桃園市民創造更好的生活環境。

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