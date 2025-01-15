網傳拿零食誘學童換吉依卡哇提燈？高市教育局：已通報各校嚴防

高雄市蛇年元宵小提燈，是日本人氣動漫「吉依卡哇」造型，還未發放就引發網路熱議，甚至招募工讀生要到國小小門口用零食交換。（高雄市政府提供）

2025/01/15 14:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市蛇年元宵將推出日本人氣動漫「吉依卡哇」造型小提燈，並於1月20日發放給全市國小及幼兒園學童每人一只，知名打工網站卻有人招募工謮生，當天到國小校門口用零食、飲品和學童交換小提燈，對此，高雄市教育局表示，已要求各校當天加強校園安全措施。

高雄市議員黃彥毓今發新聞稿指出，有網站招募打工人員，工作內容載明工作內容是1月20日到國小校門口「以零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪190至200元，儘管剛網站打工資訊已於15日半夜關閉，但認為萬一是毒糖果、毒飲料事件恐發生校安事件，希望學校以及警方在發放燈籠那天務必加強周邊巡邏，避免奇怪人士靠近幼童進行交易。

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高雄市教育局表示，教育局獲悉後已於第一時間通傳國小、幼兒園以及特殊學校校長，結業式1月20日當天務必加強校園安全措施，加派人力於放學時段嚴加巡視校園與周遭安全。此外，亦提醒學校發放小提燈時，務必要求學童留意個人物品保管事宜，不隨便接受陌生人給予的金錢、玩具或食物作為交換，如發現可疑人士附近徘徊，應立即向老師、父母或其他大人反映。

教育局請學校務必再次透過各式集會，加強向學生教育自我保護與人身安全之觀念，勿收受來路不明的物品，如遇可疑人士駐足，亦應提高警覺，立即向學校、父母或可協助之大人反映，倘受到脅迫或利誘，亦應大聲呼救，尋求協助。

各校如發現校園周遭聚集不明人士，疑似有接近學童之意圖，亦會通報所屬管區派出所，加派員警協助維護校園周邊秩序。

高雄市「吉依卡哇」小提燈將於1月20日發放給全市國小、幼兒園和特殊學校學童，一般民眾則是2月8、9日下午4點，在18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放，發完為止。

打工網站上有店家招幕工讀生，工作內容是到各國小用零食向學童換吉依卡哇小提燈，工作內容惹議，店家已關閉。（黃彥毓提供）

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