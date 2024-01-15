83歲施明德辭世！陳文茜：永遠的革命領袖閤上眼

施明德。（資料照）

2024/01/15 06:54

首次上稿 06:48

更新時間 06:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前主席施明德凌晨辭世，享壽83歲，今天1月15日同時也是他的生日。施明德前特別助理林忠正凌晨在臉書發文，祝賀施明德生日快樂，同時說到：「但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！」媒體人陳文茜今晨在臉書證實，她哀痛表示：「永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地。」

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林忠正在今天1時22分臉書發文說，「Nori 生日快樂！但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！沒有您將我帶出象牙塔，我的生命不會充滿了驚奇和挫折！一路相隨都是刻骨銘心！謝謝您，我們永遠的施主席！」

陳文茜也轉貼台北榮總新聞稿證實消息，內容為「施明德前主席於2024年1月15日凌晨病逝於臺北榮民總醫院，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。」

陳文茜PO文說「凌晨1:37分，永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地。」

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