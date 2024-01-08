政黨政見會今晚6時華視登場 選前連5日播送16黨電視廣告

中選會今（8）日晚間6時將於華視舉行首次政黨電視政見發表會。（記者李文馨攝）

2024/01/08 12:32

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（8）日晚間6時將於華視舉行首次政黨電視政見發表會，依照施行細則規定，該政見會時間依政黨推派的不分區立委人數而定，因此發表時間最長的為民進黨、國民黨及民眾黨，各有15分鐘的發言時間，最短的僅有4分鐘，包含台灣雙語無法黨、人民最大黨等，發言順序依現場抽籤號次決定。

另外，針對參加不分區立委選舉的政黨，中選會今起也安排5家全國性無線電視頻道，播送政黨自製競選宣傳影帶宣傳，播送日期及頻道分別為，1月8日民視、1月9日公視、1月10日中視、1月11日華視、1月12日台視，播送時間均為晚上9時至10時。

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本次共有16個政黨申請，播出次序為1號小民參政歐巴桑聯盟、2號台灣綠黨、3號台灣雙語無法黨、4號台灣基進、5號中華統一促進黨、6號民主進步黨、7號制度救世島、8號時代力量、9號中國國民黨、10號司法改革黨、11號新黨、12號台灣民眾黨、13號台灣維新、14號親民黨、15號人民最大黨、16號台灣團結聯盟。

針對政黨政見會發表時間是依各政黨推派的不分區人數而定，小歐盟、台灣基進及台灣綠黨今天上午向中選會遞交陳情書，直指時間長短影響到內容完整度，恐加深民眾對小黨對國家規劃經驗不足、相對片段的印象，呼籲政府應將選舉導回政策討論，扭轉有錢有權才能選上的金權文化。

政見會時間依政黨推派的不分區立委人數而定，因此推派34名不分區的國民黨、民進黨、民眾黨，各有15分鐘；而推派2人的政黨，則僅有4分鐘發言時間。（讀者提供）

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