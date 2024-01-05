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補教老師鄭錫懋選立委 得票目標竟是0

彰化縣立委第4選區1號候選人鄭錫懋，代表台灣雙語無法黨參選，他在政見欄標註「得票目標『○票』，我自己都不會投給自己」。（記者陳冠備翻攝）

彰化縣立委第4選區1號候選人鄭錫懋，代表台灣雙語無法黨參選，他在政見欄標註「得票目標『○票』，我自己都不會投給自己」。（記者陳冠備翻攝）

2024/01/05 18:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕中選會近日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報，彰化縣立委第4選區1號候選人鄭錫懋，職業是補教老師，這次代表「台灣雙語無法黨」參選，但他在政見欄竟標註「懇請賜票給其他優秀候選人」，還寫下「我自己都不會投給自己」、「得票目標『○票』」，意外引起關注。

彰化縣立委第4選區有4人參選，分別為國民黨候選人謝衣鳳、民進黨候選人吳音寧、中華文化共和黨蔡念諶及台灣雙語無法黨的鄭錫懋。

鄭錫懋是政治素人，畢業逢甲大學企管系，但他在選舉公報學經歷中，介紹自己是「正港英文魯蛇」，重修3次才通過，後來立志自學英語，投入補教業，還出書「英語自學王1、2」等，並在政見欄上說明，台灣英文教育政策，應跟進先進國家英文教育方式，把SoR（Science of Reading，閱讀的科學）納入英文課綱等。

有趣的是，鄭錫懋在政見欄上指出，他參選目的是為了協助黨主席蕭文乾，滿足形式條件，成功取得政黨票資格，但他的得票目標，是0票，他自己都不會投給他自己。

鄭錫懋也說「本人無意瓜分其他優秀候選人哪怕是一張選票」，甚至在政見欄上大大加框標註「懇請賜票給其他優秀候選人」，希望將寶貴的總統跟立委選票，選給你屬意的候選人，但懇請將政黨票投給「台灣雙語無法黨」。

彰化縣立委第4選區1號候選人鄭錫懋，日前參見政見發表會表示，參選目的就是為了搶攻政黨票。（資料照）

彰化縣立委第4選區1號候選人鄭錫懋，日前參見政見發表會表示，參選目的就是為了搶攻政黨票。（資料照）

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