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首頁　>　政治

狂！他3分10秒說完政見 喊提供天下無敵工具追上瑞士國民所得

「制度救世島」立委候選人簡銘傑花不到4分鐘講完政見。（記者王善嬿攝）

「制度救世島」立委候選人簡銘傑花不到4分鐘講完政見。（記者王善嬿攝）

2024/01/05 19:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣第二選區（山區）立委候選人第二場政見發表會今天（5日）舉行，制度救世島候選人簡銘傑只花約3分10秒發表政見，其中提到，面臨敵機敵艦圍堵、國家前途未卜，只有青年創造時代，「本黨提供天下無敵的工具，創造國家的前途，追上瑞士國民所得10萬美元」，作為勞工、能源、農業、居住、少子化、教育及社福等一切問題的根本解方。

林國慶、台灣維新黃一哲、陳冠廷、無黨籍候選人廖昱婧、制度救世島簡銘傑等5名候選人，今天依序發表政見。

省立嘉義中學（嘉義高中）校友黃一哲提出10大政見，包括獎勵開發農地觀光休閒、建設避難設施、中央財稅權力下放地方自治等。

廖昱婧說，自己無黨無派，人民才是頭家，提出改善嘉縣公共交通系統、農地變建地、重啟特偵組及0到6歲國家養升級版等政見。

簡銘傑則說，制度救世島主張台灣與世界永久和平，為此，制度救世島針對台灣面臨國際、外交、內政、定位、改革、驗證等問題提出解方，同時包括闡述鼓勵全民政治參與、嚴禁花錢參選；每年舉辦2次選舉，民選首長一任5年、一生只能擔任1屆；中央層級行政、司法、檢察首長分別每年民選，推動人權凌駕國家主權之上；國際法優於國內法；立委任期4年、每年改選4分之1選區；國家的定位是台灣是世界的台灣，世界也是台灣的世界；全面貫徹《永久和平法》宗旨等政見。

嘉縣山區立委無黨籍候選人廖昱婧。（擷取自電視政見發表會影片）

嘉縣山區立委無黨籍候選人廖昱婧。（擷取自電視政見發表會影片）

台灣維新嘉縣山區立委候選人黃一哲。（擷取自電視政見發表會影片）

台灣維新嘉縣山區立委候選人黃一哲。（擷取自電視政見發表會影片）

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