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奇葩政見！陳志彬提台中劃為「軍事緩衝區」 40歲前生3胎給三節禮金

中市第四選區立委候選人陳志彬提出多項特殊政見。（記者蘇金鳳翻攝選舉公報）

中市第四選區立委候選人陳志彬提出多項特殊政見。（記者蘇金鳳翻攝選舉公報）

2024/01/05 07:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離投票日倒數8天，民眾都拿到選舉公報，其中可看到一些奇葩政見，台中市第4選區（西屯南屯）無黨籍候選人陳志彬提出8類政見，在道路交通方面，國道超車道速限要調至「160公里」，在軍事國防方面，要劃定「台中市全境為軍事緩衝區」，在人口教育上，40歲前生滿3胎，授「台灣母親」榮譽頭銜，終生享國家三節禮金各1萬。

陳志彬提出的政見非常有趣，在軍事國防的政見，提出無論中華民國與任何國家交戰，台中僅作和平庇護、協調談判、人道醫療之非戰爭區域。

在道路交通方面，國道超車道速限要調至160公里，廢除車輛得以最高速限行駛超車道的條例，行駛超車道的車輛應加速超越快車道第一輛車，並駛回快車道成為第一輛車。

人口教育政見更奇特，育有6歲以下幼兒的母親，任公職每週休3日，普通上班族隔週休3日，生第1胎自己養，第2胎起國家全額負教育費與3餐補助至18歲，公費招待高中應屆畢業生至任意邦交國遊歷學習半年。

陳志彬自稱是小業務仔出身，是百夫長集團的創辦人，國立暨南國際大學高階經營管理碩士。

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