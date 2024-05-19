基隆30年來變化不大？ 林右昌：黃珊珊不了解 發言讓人笑破肚皮

內政部長林右昌在部長任期的最後一天，回到基隆慶安宮參拜。（記者董冠怡攝）

2024/05/19 16:33

首次上稿11:46

更新時間16:33（新增謝國樑回應）

〔記者董冠怡／基隆報導〕民眾黨立法委員黃珊珊昨天在基隆服務處揭牌致詞提到，基隆曾經選過一個基隆捷運不到基隆的市長、基隆30年來變化不大，市長謝國樑上任後才慢慢看到進步。前市長、內政部長林右昌今藉部長任期最後一天，回到慶安宮參拜，向基隆媽報告自己努力打拚，沒有辜負眾人的期待，並於受訪中反酸黃珊珊不了解基隆，發言「讓基隆人笑破肚皮」。

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林右昌表示，黃珊珊說基隆變化不大，代表應該很久沒來基隆，說給基隆人笑而已。基隆在他執政八年真正改變，從黑黑髒髒亂亂、市政滿意度全國吊車尾到翻轉、大幅改善財政，讓整座城市充滿光榮自信，反而是在最近一年多，基隆人覺得光榮感消失，而且原本的進步在倒退。

至於基隆捷運的問題，林右昌說，她可能更不清楚，國民黨執政期間，謝國樑當立委時，基隆捷運只拉到百福社區，好不容易在他（指林）執政時期，跟雙北及前交通部長林佳龍合作，讓基捷可以到基隆，陸續通過環評、核定綜合規劃，目前積極進展中。

林右昌指出，因此，黃珊珊口出「基隆曾經選過一個基隆捷運不到基隆的市長」，不只不公道，也跟市民認知有很大的差距，並酸「希望她在基隆設服務處之後，可以多多了解基隆」。

謝國樑回應，感謝黃珊珊發言支持，市政是延續的，雙方都有做事，但民進黨只會肯定自己、否定別人。希望大家多給謝市府鼓勵，讓基隆繼續進步。

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