名字太長了啦！ 3年前「鮭魚之亂」竟燒到選舉投票......

2021年3月引發國內外熱議的「鮭魚之亂」影響到選舉投票。示意圖。（新北市政府民政局提供）

2024/01/04 20:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕還記得2021年3月的「鮭魚之亂」嗎？想不到該事件竟影響到選舉投票！台灣設計研究院（設研院）與中選會合作推動「選舉美學」，針對選舉公報、投開票所指標系統、選票、投票通知單等進行優化，盼讓選民有更好的選舉體驗。令人會心一笑的是，設研院透露當年「鮭魚之亂」有不少人改了超長的名字，導致新版投票通知單的姓名欄不得不放大，目前還在測試中，因此今年總統大選不會採用。

2024總統暨立委選舉本月13日登場，台灣設計研究院今天（4日）透過官網公布攜手中選會「三階段優化選舉美學成果」。設研院表示，該單位多年來以「設計力」作為改變社會之動能，致力與社會共創許多引領當代風潮、貼合國際趨勢的公共服務案例，「早在2021年，設研院即主動向中選會敲門拜訪，以每次選舉皆會派發至家家戶戶的實體公報作為第1階段的合作標的，同時討論出後續優化項目的目標時程，盼望讓選舉在台灣擁有更多設計能量的導入，提供選民更清晰、順暢的選舉體驗與投票現場。

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優化的第1階段為選舉公報，成功案例為2021年12月的「四大公投」公報，設研院針對版面結構進行大幅改造，減少選民閱讀疲勞感，重新設計之版面使每案於同一頁面呈現，便利完整閱讀；此外新增透視視角的投票流程圖，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程，「這樣的勇敢創新在當時獲得許多使用者的良好評價，不僅停留在『選舉公報變美』的感官層次，更成功發起示範性的作用。此案更榮獲2022年金點設計獎雙獎『年度最佳設計獎』及『年度特別獎──社會設計』殊榮。」

第2階段持續針對選舉公報及相關印刷品進行優化，包括投票通知單、選票、投開票所標示系統等等。設研院指出，過去的投開票所現場總是充斥各種不同尺寸及色彩的張貼文宣，但都在傳達類似訊息，因此團隊著手整合色彩、尺寸並合併相關訊息以強化溝通效率，並於前年九合一地方選舉選擇部分投開票所進行布置示範，以民眾需求視角提出具整體性且清晰的指標系統，並提供投開票所清晰的SOP，方便選務人員更有效率地張貼指標。

針對第2階段的投票通知單優化，設研院團隊向《ETtoday》透露，2021年3月爆發的「鮭魚之亂」影響到該印刷品設計。當年3月17日、18日，迴轉壽司連鎖店「壽司郎」在台灣推出活動，只要名字裡含有讀音與「鮭魚」兩字相同者可享折價優惠，若剛好就叫「鮭魚」則免費用餐，引發數百名民眾爭相改名。該活動結束後，有些人刻意不改回來，有些人則是因為改名次數超過上限而改不回來，因此到現在，還是有投票權人的名字含有「鮭魚」。

據悉，當時有一名新北陳姓民眾將名字改成「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，整整有50字，創下全台灣最長名字的紀錄。設研院表示，在設計新版投票通知單的過程中，發現台灣公民有人的名字太長，且姓名前幾名長的人都含有「鮭魚」，因此必須將姓名欄位擴大，為了是能容下最長名字的所有字。目前新版投票通知單還在測試中，不會在今年大選出現，等到測試完成，預計明年就可使用。

至於第3階段優化，則從印刷品擴大到政見發表會、中央選情中心、投開票所內遮屏等項目，著重在統一色調、文字，不只讓畫面看起來舒服，並強調中性、理性立場，呈現選舉美學品牌一致性與專業形象。其中在政見發表會，設研院還製作一致的政見發表會片頭動畫供各家管道轉播。

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