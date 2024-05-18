黃珊珊：基隆30年來變化不大 謝國樑上任才看見進步

民眾黨立委黃珊珊（右4）基隆服務處揭牌，市長謝國樑（左2）、黨主席柯文（右5）及同黨立委黃國昌（右3）出席。（記者董冠怡攝）

2024/05/18 17:10

〔記者董冠怡／基隆報導〕立法院昨天上演大亂鬥，晚間傳出民眾黨立法委員黃珊珊身體不適被攙扶離場；她在基隆的服務處今天下午開幕揭牌，黨主席柯文哲、同黨立委黃國昌、市長謝國樑都有出席。黃珊珊致詞提到，基隆是一座美麗的海洋城市，但卻處處受限，30年來真正的進步，反而是在謝國樑上任後，才慢慢看到。

黃珊珊說，22歲當律師的第一年，就到基隆提供義務法律服務並做了6年，她在基隆踏出參與公共服務的第一步，30年後抱持感恩的心回來，繼續為在地鄉親服務。最近一次來到基隆，則是跟財政委員會、市長謝國樑一起至財政部關務署基隆關考察。

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黃珊珊說，30年來基隆變化不大，真正的進步反而是在謝國樑上任後才慢慢看見，至少以她的角度而言，基隆的變化是最近才開始比較活絡，並且受到重視，暗酸「我們曾經選過一個基隆捷運不到基隆的市長，後來高升至內政部，如今又傳出他將出任民進黨祕書長」，但是基隆的改變「非常非常得少」。

黃珊珊提到，基隆有許多中央單位，尤其漁港、海港都在中央控制範圍內，基隆無法發展，中央要負很大的責任，地方政府預算有限，下週開始審議「財政收支劃分法」，要把大部分的錢留在地方，擁有充足的財源，才有相對的建設。此外，全世界有海港的地方，都是最美麗且繁榮的城市，只有基隆不斷跟著經濟發展反而越來越沒落，會想辦法評估如何讓基隆市府在地方建設爭取到更多預算，承諾把基隆視如己出，這是她的責任。

黃珊珊提及，今天服務處開幕揭牌，歡迎市民有空來坐坐提供建議，一起支持基隆，讓基隆變得更好。

謝國樑受訪僅簡短說，黃珊珊對基隆非常熟悉，當地很多建設會請民眾黨的朋友大力幫忙。據了解，謝國樑原先表定兩點有其他行程，但他一直等到黃珊珊的服務處揭牌完後才匆匆離去，當時已近1點50分，給足了面子。另外，柯文哲抵達現場時，與謝國樑握手致意，並坐在一起，可是謝國樑中途卻突然與副市長邱佩琳交換座位，令人摸不著頭緒。

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