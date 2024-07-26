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顏寬恒貪污判刑 台中綠營喊尊重司法、藍營稱相信清白

顏寬恒涉貪被判刑，綠喊尊重，藍喊跟顏家捐款不成比例。（記者廖耀東攝）

顏寬恒涉貪被判刑，綠喊尊重，藍喊跟顏家捐款不成比例。（記者廖耀東攝）

2024/07/26 12:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院今依貪污、偽造文書2罪判他合計8年4月徒刑；民進黨台中市黨部指尊重司法；國民黨台中市黨部主委顏文正強調，顏家每年捐款遠超過被指涉貪金額，「不成比例」，相信司法最終會還他清白。

顏寬恒涉貪案經台中地方法院一審宣判貪污罪7年10月、褫奪公權3年；偽造文書罪6月，可易科罰金，詐領助理費108萬元沒收；竊佔國土罪則無罪，合計8年4月，可上訴。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，尊重司法判決結果；但顏寬恒案要等到有罪定讞才需解職，暫時不影響立委任期或國民黨立委席次，對於立委選舉的變化，民進黨台中市黨部暫沒有評論。

顏文正則強調，地方周知顏家熱心公益，每年捐款無數，顏寬恒自己持續捐助公益，這次判決的貪污金額跟顏寛恒捐款數「根本不成比例」、「怎可能貪污」，是否助理處理瑕疵，他相信顏寬恒的清白，司法最後會還他公道。

顏文正認為，距離市長選舉還有2年多，一審判決結果影響不會外溢到市長選舉，立委選舉部份，地方藍軍在這屆立委選舉時均團結支持顏寬恒，沒有其他考量。

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